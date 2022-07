Aumentano i fondi per gli studenti disabili a Milano: le cifre per il 2022/2023

Trasporto scolastico, sostegno agli alunni con disabilità, contributi alle scuole per attività e progetti, interventi per ridurre la dispersione scolastica e contributi alle famiglie per l’acquisto dei testi della scuola primaria: sono le azioni contenute nel piano di diritto allo studio approvato in questi giorni dalla giunta di Milano: per l’anno 2022/2023 è previsto uno stanziamento di 17,5 milioni di euro, circa 1,4 milioni in più dello scorso anno.

La 'fetta' più consistente riguarda l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità: si passa da 12,3 milioni a 14,3, da erogare per l'assistenza educativa degli alunni e alunne delle scuole d'infanzia, primarie, secondarie di primo grado sia statali sia paritarie. Gli enti accreditati del terzo settore sono quest'anno 23. L'anno scolastico scorso, i fondi stanziati dal Comune di Milano hanno permesso di assistere 4.354 alunni con disabilità.

Si stanziano poi 125mila euro (che vanno sommati a 1,3 milioni in capo alle politiche sociali) per il trasporto di minori con disabilità.

Confermato anche il finanziamento per il trasporto scolastico dedicato agli alunni e alle alunne della scuola primaria e secondaria di primo grado residenti a Milano e che sono iscritti a scuole di bacino che distano più di due chilometri da casa o che non sono coperti dalla rete di trasporto pubblico, in capo al settore mobilità.

Previsti poi 710mila euro per il personale ausiliario tecnico-amministrativo (ata) e per spese di ufficio, che andranno alle 75 'autonomie scolastiche' presenti in città. Confermati infine i fondi per l'acquisto dei libri di testo della scuola primaria attraverso cedole librarie per 2,2 milioni di euro, e quelli per sostenere il progetto 'Scuola della seconda opportunità'.

Sostenere il diritto allo studio

"Frequentare la scuola, superare eventuali disuguaglianze e disparità, avere la possibilità di studiare anche in contesti difficili: anche il Comune di Milano contribuisce a sostenere il diritto allo studio in tutta la città", commenta la vice sindaca e assessora all'istruzione Anna Scavuzzo: "Anche quest’anno abbiamo lavorato molto con i dirigenti scolastici, le famiglie, l’ufficio scolastico regionale e territoriale, gli enti del terzo settore accreditati e tutte le associazioni con le quali è possibile costruire un’offerta qualificata di progetti, azioni e servizi".

"Abbiamo incrementato la dotazione del fondo a disposizione per il prossimo anno scolastico soprattutto per andare incontro a una crescente richiesta di supporto a bambini, bambine, ragazzi e ragazze con disabilità", conclude Scavuzzo: "Sono infatti aumentati i casi e le certificazioni, come già registrato nei mesi scorsi nell’ambito dei nostri servizi educativi. Un fenomeno che avrà bisogno di riflessioni e di un lavoro corale di tutta la comunità insieme a quella educativa e scolastica, per continuare a dare risposte adeguate".