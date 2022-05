Fondi per diritto allo studio, il municipio 7 cambia e include lo 'svantaggio linguistico'

Anche gli alunni che presentano uno 'svantaggio linguistico-culturale' (ad esempio quelli di origine straniera) potranno accedere ai fondi per il diritto allo studio stanziati dal municipio 7 di Milano. Lo ha deciso il consiglio municipale approvando nuovi criteri per la ripartizione. "Una scelta basata su criteri di equità e pari opportunità, in linea con le indicazioni contenute nella circolare ministeriale di marzo 2013", sottolinea Erica Soana (Europa Verde), assessora alla scuola del municipio.

Fino ad ora, infatti, nel municipio 7 (San Siro, Baggio, Forze Armate e Porta Vercellina), lo 'svantaggio linguistico-culturale' non era incluso tra i criteri per accedere a questi fondi. Il confronto con vari dirigenti scolastici avviato da Soana insieme alla presidente e vice presidente della commissione scuola, rispettivamente Emanuela Rebecchi (Pd) e Ilaria Villa (Lista Sala), ha fatto emergere un vuoto da colmare in questo senso. Una delle cause dell'abbandono scolastico è infatti la minor conoscenza della lingua.

"Le scuole dell'infanzia e dei primi cicli verranno maggiormente sostenute nelle loro azioni in favore degli alunni che presentano un disagio o svantaggio, compreso quello linguistico-culturale, con l'obiettivo di prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica", commentano Soana, Rebecchi e Villa dopo l'approvazione dei nuovi criteri.