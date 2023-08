Milioni di euro per ammodernare gli ospedali di Milano

Regione Lombardia ha stanziato quasi 100 milioni di euro per rinnovare ed ammodernare le strutture sanitarie e il patrimonio tecnologico. È quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale. "Regione Lombardia - ha affermato Guido Bertolaso, assessore al Welfare - continua a investire nelle strutture sanitarie, potenziando l'offerta di servizi per acuti con particolare attenzione alle peculiarità degli ambiti locali".

"Questo importante investimento - ha aggiunto - è stato definito in sede di assestamento di bilancio. Abbiamo individuato alcune priorità anche attraverso specifiche istanze pervenute dai territori. Tutto ciò in continuità con i precedenti piani di regionali, diventa fondamentale fornire risposte alle esigenze manifestate dalle aziende sanitarie. È la strada giusta per rendere sempre più efficiente la sanità lombarda".

Gli interventi negli ospedali di Milano e del Milanese

Milano

Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena

Integrazione dotazioni tecnologiche e apparecchiature nell'ambito dell'intervento di 'Realizzazione central building - per la riqualificazione dell'area Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena', della Fondazione Irccs Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano, in corso di realizzazione, per l'importo di 14 milioni di euro.

Ospedale Buzzi

Integrazione dotazioni tecnologiche, apparecchiature e implementazione opere nell'ambito dell'intervento del 'Nuovo Ospedale dei bambini realizzazione di un nuovo volume ospedaliero e interventi di adeguamento e accreditamento di alcune aree presso il P.O. Buzzi' dell'Asst Fatebenefratelli Sacco, previsto nel VI Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro di edilizia sanitaria, in corso di realizzazione, per l'importo di 7 milioni e 250 mila euro.

Ospedale Sacco

Revisione progettuale, anche a seguito di sopravvenute normative, nell'ambito dell'intervento di 'Adeguamento strutturale e impiantistico in area sanitaria, compresa l'acquisizione di attrezzature sanitarie P.O. Sacco' dell'Asst Fatebenefratelli Sacco, previsto nel VI Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro di edilizia sanitaria, relativamente al CF1 del P.O. Sacco di Milano, per l'importo di 5 milioni e 600mila euro.

Niguarda

Riorganizzazione e potenziamento area Endoscopia Asst Gom Niguarda per un importo di 3 milioni e 600mila euro.

Ospedale Macedonio Melloni

Implementazione dotazioni di attrezzature ed arredi dell'intervento di ristrutturazione della Terapia Intensiva Neonatale (TIN) presso il P.O. Macedonio Melloni dell'Asst Fatebenefratelli Sacco, afferente all'area materno-infantile, previsto nella DGR n. XI/770/2018, per un importo di 700mila euro.

Irccs Besta

Acquisizione apparecchiatura Cyberknife, con sistema di nuova generazione, da destinare all'Irccs Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, per un importo di 5 milioni e 350mila euro (compresi lavori di installazione).

Ospedale Gaetano Pini

Interventi di adeguamento impiantistico per implementazione dei livelli di prevenzione e protezione dei lavoratori e degli utenti presso le sale operatorie del P.O. Gaetano Pini, dell'Asst Pini CTO, per un importo di 2 milioni e 690mila euro.

Ospedale di Abbiategrasso

Nuovo Tomografo a Risonanza Magnetica (open) da destinare all'Ospedale di Abbiategrasso dell'Asst Ovest Milanese, per un importo di 650mila euro.

Asst Melegnano Martesana

Interventi di riqualificazione impianti meccanici, elettrici ed antincendio al fine del miglioramento degli standard di sicurezza, comfort e del risparmio energetico presso Presidi dell'Asst Melegnano e Martesana, per un importo di 3 milioni e 400mila euro.