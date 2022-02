Servono fondi per completare la metro M4 fino a Buccinasco

Servono fondi per il prolungamento della metro M4 fino a Buccinasco (Milano). È quanto emerge dalla visita del sindaco Rino Pruiti al cantiere ai confini del comune dell'hinterland milanese, insieme ai colleghi dei comuni del Sud ovest, alla consigliera regionale Elisabetta Strada e ai rappresentanti del Comitato Civico M4. “I lavori procedono nel rispetto dei tempi. Ora occorre procedere subito con la seconda fase dello studio di fattibilità”, ha detto Rino Pruiti.

Il prolungamento della metropolitana fino a Buccinasco e Corsico è possibile dunque ma servono subito i fondi per procedere con la seconda fase dello studio di fattibilità in modo da poter poi accedere ai fondi messi a disposizione dalla legge finanziaria 2022.

Erano presenti anche i rappresentanti del Comitato Civico M4 che, insieme all’Amministrazione comunale, fin dal 2015 si battono per il prolungamento della metropolitana nel territorio di Buccinasco. La loro petizione, lanciata su Change.org, ha ottenuto circa 3.500 adesioni con quasi 700 commenti alle firme.

“Consideriamo questo luogo già Buccinasco – ha detto il sindaco Rino Pruiti – e chiaramente con la nostra cittadinanza vogliamo che da qui si preveda un prolungamento della metropolitana fino a Buccinasco, come per altro già previsto nel Piano della mobilità del Comune di Milano. Da anni ci battiamo insieme ai comuni vicini e siamo impegnati al 100% e disposti a destinare le risorse necessarie per proseguire con il progetto esecutivo. Non si può più aspettare: oggi dal cantiere vediamo che i lavori procedono e i tempi sono rispettati. Ed è possibile accedere ai fondi necessari per la realizzazione delle fermate a Buccinasco e Corsico. Ringraziamo la consigliera regionale Elisabetta Strada che ci affianca in questa battaglia e prendo atto con molto favore la convocazione di una riunione convocata per il 14 febbraio dall’assessora alla Mobilità del Comune di Milano Arianna Censi”.