La regione "regala" 5 milioni di euro alla protezione civile

Quasi un ringraziamento, dovuto, per l'impegno degli ultimi mesi. Un modo, tangibile, per cercare di fare ancora meglio. Regione Lombardia, su proposta dell'assessore al territorio, Pietro Foroni, ha approvato una delibera con "i criteri che consentiranno ai volontari di protezione civile dell'intero territorio lombardo di ottenere i contributi necessari per l'acquisto di mezzi di trasporto, dotazioni tecniche e attrezzature per i volontari necessari per la gestione delle emergenze".

"L'accordo - ha spiegato lo stesso Foroni - prevede lo stanziamento di 5 milioni di euro complessivi nell'arco del triennio 2021-2023 rivolto agli enti locali, tra cui comuni e comunità montane. Si tratta di un sostegno concreto da parte di regione Lombardia per continuare a perfezionare l'operatività dei volontari di protezione civile fino ad oggi dimostrata".

"È fondamentale ricordare - ha proseguito l'assessore - che a seguito dell'emergenza sanitaria, da febbraio dello scorso anno il sistema di protezione civile lombardo ha impiegato in modo massiccio e continuativo tutte le dotazioni in suo possesso per supportare la lotta alla pandemia, e proprio per questo motivo si è evidenziata la necessità di proseguire la politica di implementazione e ammodernamento delle dotazioni del sistema".

"Ritengo sia importante e strategico - ha concluso Foroni - dare continuità alle esigenze delle attrezzature, a seconda dei principali rischi presenti sul territorio. L'attuazione di questa misura testimonia ancora una volta la grande attenzione dell'istituzione regionale nei confronti dei nostri volontari di Protezione civile, risorsa preziosa per la nostra comunità e da sempre in prima linea nella gestione di situazioni emergenziali".