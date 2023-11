Promessi da Salvini, ma spariti: il "mistero" dei fondi per prolungare la metro di Milano

Garantiti, ma non stanziati. Polemica politica sull'asse Milano Roma con al centro i fondi che serviranno - servirebbero - per polungare la metropolitana M1 fino a Baggio per la metrotranvia Milano-Limbiate. Dei soldi si era già discusso lo scorso 29 settembre, quando il ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, aveva assicurato al sindaco Beppe Sala che il denaro sarebbe arrivato. Da quel momento, però, pare che non siano stati fatti passi in avanti.

“Salvini chiarisca se non ci sono i fondi aggiuntivi necessari per la M1 e la Milano-Limbiate. Solo il 29 settembre scorso in un incontro con il sindaco di Milano, Beppe Sala, il ministro delle Infrastrutture aveva garantito i fondi necessari per il prolungamento della M1 fino a Baggio e della metrotranvia Milano-Limbiate, opere già finanziate, che dovrebbero partire nel 2024, ma per le quali si sono resi necessari fondi supplementari, pari a 211 milioni di euro, per l’aumento dei costi delle materie prime. Ad oggi quei fondi ancora non risultano in nessun capitolo di bilancio e per questo ci sono seri dubbi sul fatto che l’impegno assunto sarà mantenuto", hanno denunciato in una nota i consiglieri regionali del Pd Simone Negri e Gigi Ponti.

"Mentre per la nostra regione il Governo delle destre non dà certezze delle risorse, garantisce i fondi per il Ponte sullo stretto, per il quale solo nel 2024 sono stati stanziati 780 milioni di euro. Una scelta molto discutibile - hanno proseguito gli esponenti dem -. In un periodo di grave crisi economica si sceglie di investire in un’opera la cui utilità è quanto meno dubbia e di cui comunque non si conoscono i tempi di avvio e di realizzazione, anziché assicurare la realizzazione di opere che sono già in fase di avviamento e che - hanno concluso - sono di certa utilità per tutto il territorio dell’area metropolitana milanese e della Brianza”.