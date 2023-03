1,5 milioni di euro per le case popolari di Milano da Fondazione Cariplo

Fondazione Cariplo finanzierà la rigenerazione di quartieri di case popolari a Milano con più di 1,5 milioni di euro. La partnership con il Comune è stata siglata mercoledì da Sergio Urbani (direttore generale della fondazione), Pierfrancesco Maran (assessore alla casa) e Franco Zinna (direttore della Direzione Casa) nell'ambito del Forum dell'Abitare, in svolgimento al Base.

La fondazione mette a disposizione 1,5 miloni di euro per definire i piani strategici su alcune aree scelte dall'amministrazione, caratterizzate dalla presenza di case popolari sia del Comune (gestite da MM) sia di Aler. "È una collaborazione importante che ci permetterà di lavorare in modo proficuo insieme a Fondazione Cariplo nei prossimi mesi sull'analisi e lo sviluppo di importanti progetti di riqualificazione per la città di Milano", dichiara Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa del Comune di Milano.

Tra gli altri attori che collaboreranno al programma, la Fondazione Housing Sociale e la Fondazione di Comunità. Quest'ultima costituirà un fondo ad hoc, il cui contributo iniziale sarà di Fondazione Cariplo. Il fondo sarà comunque aperto a futuri donatori, mentre per i piani strategici verranno coinvolte università e organizzazioni del Terzo settore, ma anche operatori privati interessati a partecipare al progetto.