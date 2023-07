27 milioni alle famiglie, 24 ai disabili e al disagio degli adulti: come sono ripartiti i fondi sociali in Lombardia

Quasi 19 milioni all'Ats della Città metropolitana di Milano, 55,5 milioni in totale. Di cui oltre 27 alle famiglie e ai minori, quasi 24,8 alla disabilità, anziani, disagio degli adulti e altro. Sono le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui ora la giunta regionale della Lombardia ha approvato i criteri di riparto e le modalità d'utilizzo, su proposta dell'assessora alla famiglia Elena Lucchini.

Le risorse servono a realizzare le azioni previste dai piani di zona, insieme a quelle autonome dei Comuni e ad altre risorse, tra cui fondi comunitari e regionali. Le risorse per l'esercizio 2023 ammontano a 55 milioni e 534mila euro, di cui 27 milioni e 267mila euro destinati all'area famiglia e minori, 24 milioni e 789mila euro alle aree disabilità, anziani, povertà, disagio adulti, dipendenze, salute mentale, un milione e 439mila euro rispettivamente alla supervisione del personale e alle dimissioni protette, 500mila euro agli interventi per famiglie con bambini in situazione di vulnerabilità (questi ultimi in otto ambiti territoriali ben precisi: Monza, Chiavenna, Como, Visconteo Sud Milano, Cinisello Balsamo, Bormio, Alto Milanese e Vallecamonica). E infine 100mila euro per la definizione della nuova programmazione triennale.

Le risorse saranno trasferite alle Ats lombarde. All'Ats della Città metropolitana di Milano andranno 18 milioni e 967mila euro. All'Ats Insubria 8 milioni. Oltre 6 milioni a quelle della Brianza, di Brescia e di Bergamo. Più di 4 milioni all'Ats Val Padana. E infine 2 milioni e 900mila euro all'Ats Pavia.