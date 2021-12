A San Siro verrà aperta una fonoteca pubblica con seimila dischi in vinile

Seimila vinili di proprietà di Giuseppe Lodigiani, imprenditore scomparso nel 2004, potrebbero diventare una 'fonoteca per Milano' aperta al pubblico nella zona di Quarto Cagnino, presso la sede di Spazio Teatro 89 in via Fratelli Zoia, in spazi allestiti appositamente. La collezione è prevalentemente di musica colta (sinfonie, opere, musica da camera vocale e strumentale, pianoforte) con incursioni nel pop e nel jazz.

Il progetto prevede la catalogazione della collezione, l'allestimento dell'archivio fisico, la digitalizzazione del catalogo e l'allestimento di postazioni per l'ascolto, con cuffie professionali. L'apertura della fonoteca è prevista per la stagione 2022/2023 ed è in preventivo una tessera annuale da dieci euro, per regolamentare gli accessi.

Spazio Teatro ha lanciato una raccolta fondi per finanziare l'allestimento della fonoteca, acquistando scaffali e ripiani ma anche la dotazione tecnica per le postazioni d'ascolto. Sono stati raggiunti seimila euro e ora si punta alla soglia di ventimila.