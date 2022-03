Caso Camici, i pm tirano dritto: "Fontana a processo"

Richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del governatore lombardo Attilio Fontana e altre 4 persone per il cosiddetto 'caso camici'. È quanto ha ribadito la procura di Milano.

La vicenda riguarda l'affidamento da parte della Regione, durante l'emergenza covid, di una fornitura da mezzo milione di euro, di camici e altri dispositivi sanitari, che è poi stata trasformata in donazione, alla società Dama, di proprietà del cognato di Fontana, Andrea Dini, a sua volta imputato.

Durante l'udienza preliminare che si è aperta venerdì 18 marzo davanti al giudice per l'udienza preliminare Chiara Valori, i pm Paolo Filippini e Carlo Scalas hanno avanzato nuovamente la richiesta di processo per i cinque imputati. L'accusa è quella di frode in pubbliche forniture.