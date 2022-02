Aumentare le forze dell'ordine in Lombardia e a Milano

"Le istanze contenute nelle mozioni presentate in Consiglio regionale mi portano, ancora una volta, a rinnovare la richiesta di poter contare su un maggior numero di uomini e donne delle forze dell'ordine sul nostro territorio. A Milano, come nel resto della Lombardia. Come ben sanno i consiglieri regionali, non è nelle competenze della Regione aumentare la presenza di militari dell'Esercito, carabinieri, agenti della polizia di Stato e della polizia locale nelle nostre città, ma condivido in pieno le richieste di chi chiede di agire in questa direzione".

A parlare è il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a proposito del contenuto delle mozioni approvate in Consiglio Regionale sul tema della sicurezza. "Per quanto riguarda la formazione degli agenti di polizia locale e la necessità di attuare percorsi psicologici ed educativi per contrastare il disagio giovanile - conclude il presidente Fontana - stiamo già agendo in questa direzione e faremo ancora di più per favorire questo tipo di azioni".

Aggiunge l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato: "Queste mozioni evidenziano l'importanza di portare in Lombardia, in tempi brevissimi, nuovi uomini e mezzi delle forze dell'ordine. Così come è fondamentale aumentare la presenza in strada, nelle zone più calde delle città, l'esercito. Da parte nostra, come Regione continueremo a formare adeguatamente i nostri agenti di polizia locale. Così come continueremo a programmare le periodiche operazioni di controllo del territorio (le cosiddette Smart) in sinergia con le forze dell'ordine".