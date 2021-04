Fontana ribadisce a Confesercenti il suo impegno per riaprire il prima possibile

'Portiamo le imprese fuori dalla pandemia'. È il nome dato al documento con il quale Confesercenti vuole indicare le azioni per far superare la crisi. Per questo il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi, hanno incontrato gli esponenti di Confesercenti Lombardia Andrea Panini, vicepresidente vicario; Filippo Caselli, direttore; Antonio Terzi rappresentante delle librerie e cartolibrerie e Marco Copeta di Abivt.

Il tema del colloquio, richiesto dalla categoria economica, si è incentrato sulle proposte che gli stessi esercenti stanno presentando in tutte le sedi istituzionali fino ad arrivare al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un vero e proprio manifesto dal titolo più che significato 'Portiamo le imprese fuori dalla pandemia' che vuole indicare le azioni urgenti per far superare a tutto il settore la drammatica crisi in cui è precipitato con l'emergenza coronavirus.

Il presidente Fontana e l'assessore Guidesi hanno garantito a Confesercenti "un impegno costante e continuo di Regione Lombardia nei rapporti con il Governo centrale per arrivare al superamento delle attuali restrizioni con una programmazione delle riaperture degli esercizi utilizzando i protocolli decisi già tempo fa dal ministero della Salute".

Fontana e Guidesi hanno altresì ribadito ai rappresentanti di Confesercenti "l'attenzione della Regione nei loro confronti anche attraverso le misure di natura economica che in questi mesi sono state adottate dalla Giunta soprattutto per venire incontro alle esigenze finanziarie di queste imprese", sottolineando infine che "l'unico vero strumento di sostegno rimane la ripresa delle attività stesse".