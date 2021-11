Gli auguri di Fontana al nuovo Consiglio dell'Ordine giornalisti della Lombardia

"Un augurio di buon lavoro da parte mia e dell'intera Giunta regionale. Nel momento storico che stiamo vivendo, è quanto mai indispensabile poter contare su un'informazione seria e deontologicamente corretta".

Il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, si rivolge così in una nota delle scorse ore al presidente Riccardo Sorrentino, al vicepresidente Francesco Caroprese e all'intero Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia insediatosi a Milano. "Mai come oggi - aggiunge Fontana - i professionisti dell'informazione, e in particolare i giornalisti, recitano un ruolo fondamentale nella diffusione di notizie 'vere' e puntuali, contrastando chi, troppo spesso, con 'pressapochismo', genera confusione".

“L’Ordine dei giornalisti della Lombardia - ha detto Sorrentino - deve aprirsi e rendersi visibile. Non basta una gestione burocratica; e non è più sufficiente neanche la sola efficienza, che pure va garantita e deve rispecchiarsi nella solidità patrimoniale, che è un punto fermo di questa consiliatura. Fuori da queste stanze c’è però un mondo nuovo che chiede risposte. Innovare anche l’attività quotidiana dell’Ordine è il nostro obiettivo”. Il collegio dei revisori ha eletto presidente Roberto Parmeggiani.