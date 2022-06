Chiuse le fontane del centro a Milano

A Milano sono state chiuse le prime fontane dopo che il sindaco, Giuseppe Sala, ha emanato un'ordinanza per far fronte all'emergenza siccità. Sono chiuse solo le fontane collegate all'acquedotto, quelle ornamentali (senza pesci) mentre rimarranno funzionanti i draghi verdi, le storiche fontanelle milanesi che in queste giornate di caldo continueranno a dissetare turisti e cittadini.

Il procedimento di spegnimento delle fontane, come fanno sapere dal Comune, non si concluderà in un giorno ma l'obiettivo è comunque quello di finire entro il weekend. Oggi i tecnici stanno lavorando in centro dove le principali fontane sono già chiuse, a partire da quella di piazza San Babila e da quella di piazza Fontana. Per la fontana scenografica in piazza Castello ci vorrà qualche giorno in più.

"Per ottimizzare l’utilizzo della risorsa idrica - aveva comunicato Palazzo Marino - il provvedimento prevede che su tutto il territorio comunale siano attuate alcune limitazioni a cominciare dal divieto di prelievo per l’annaffiatura di giardini e prati, con l’esclusione dell’irrigazione destinata a nuovi impianti di alberi, arbusti e opere pubbliche". E ancora: "Non sarà consentito il prelievo di acqua per il lavaggio di veicoli privati, ad esclusione di quello svolto dagli impianti di autolavaggio. Non sarà permesso il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino e piscine su aree private, con l’avvertenza che può essere conservata l’acqua presente nell’invaso opportunamente trattata, fatta eccezione per fontane naturalistiche e specchi d’acqua con la presenza di fauna e flora ittica".

Salve invece le fontanelle. Esclusi dalla sospensione di erogazione i 580 'dragi verdi: le fontanelle che consentano l’idratazione gratuita di cittadini, cittadine e tanti turisti presenti in città, oltre a contribuire al corretto funzionamento dell’impianto idrico evitando il formarsi di sacche d’aria nelle tubature e mal funzionamenti. Per rendere più incisivi ed efficaci gli interventi previsti dall’ordinanza, Palazzo Marino aveva esteso a tutta la cittadinanza l'invito ad attuare comportamenti volti ad un uso razionale e corretto dell’acqua potabile.