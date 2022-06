Il comune sta chiudendo tutte le fontane di Milano

Sono iniziate le operazioni per chiudere le fontane di Milano dopo l'ordinanza sul risparmio idrico firmata dal sindaco di Milano Giuseppe Sala. L'operazione riguarda solo le fontane collegate all'acquedotto, quelle ornamentali (senza piante e pesci) mentre rimarranno in funzione le vedovelle, storiche fontanelle della città che in queste giornate di caldo africano aiuteranno i milanesi a rinfrescarsi.

Da palazzo Marino fanno sapere che le procedure di spegnimento non si concluderanno in una giornata ma l'obiettivo è quello di "staccare l'acqua" entro il weekend. Nella giornata di lunedì sono state spente le fontane di Cadorna, San Babila e piazza Fontana.

Quella della chiusura delle fontane è più una mossa politica, decisa principalmente per sensibilizzare i milanesi sul tema siccità (la situazione è drammatica soprattutto per gli agricoltori) ma non dettata da una reale situazione di necessità perché la città non rischia di rimanere senz'acqua.

Come funzionano le fontane di Milano

Le fontane di Milano sono sostanzialmente di due tipi: a perdere e di ricircolo. Il fatto è stato spiegato in un video pubblicato dai social dall'assessore alla casa Pierfrancesco Maran e da Alfredo Bonfanti, architetto dell'ufficio tecnico del comune.

Fontane a perdere

Le fontane a perdere sfruttano la rete idrica e al termine dei "giochi" scaricano in fogna l'acqua. In sostanza sono dei maxi rubinetti aperti. Inutile dire che impianti di questo genere sono molto "energivore" dato che possono essere paragonate a dei maxi rubinetti aperti. Questo genere di fontane, sostanzialmente, sono le più antiche e in certi casi - proprio a causa della loro natura - non conviene dotarle di un impianto di ricircolo: l'aggiunta di cloro e altri elementi chimici necessari per depurare l'acqua potrebbe rovinare gli elementi in pietra.

Fontane con ricircolo

Le fontane con ricircolo, invece, non consumano così tanta acqua perché utilizzano il principio del ricircolo: il liquido viene filtrato e riutilizzato per alimentare gli spruzzi. Questa tipologia, per scendere ulteriormente nel dettaglio, si divide in altre due categorie: fontane dotate di vasca di accumulo sotterranea (in cui viene stipata acqua anche dalle precipitazioni) e fontane sprovviste di vasca di accumulo.

Le prime sono dotate di una sorta di "magazzino sotterraneo" a cui attingono le pompe nel caso in cui parte dell'acqua necessaria per far funzionare l'impianto venga meno per diverse cause, come evaporazione o dispersione. In questo caso la vasca si riempie sostanzialmente grazie alle precipitazioni (pioggia/neve/grandine) e il suo funzionamento è pressoché infinito (per fermarsi deve finire l'acqua o mancare la corrente). Un esempio di questo tipo è la fontana davanti al Castello Sforzesco sotto cui si nasconde una vasca capace di contenere fino a 200 metri cubi di acqua.

Le fontane con ricircolo senza vasca di accumulo, invece, sono fontane che "pescano" l'acqua dalla vasca e - in caso di necessità (leggasi evaporazione o dispersione) - prelevano risorse dalla rete idrica. Un esempio? La fontana di San Babila, l'impianto è dotato di ricircolo dell'acqua ma è sprovvisto di "magazzino".