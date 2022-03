Annullato il concerto dei Foo Fighters a Milano

Concerto cancellato. I Foo Fighters hanno deciso di annullare tutte le prossime date del loro tour, compreso l'appuntamento di Milano del 12 giugno per gli I Days. La scelta, sofferta, è arrivata dopo la tragedia che ha colpito la band americana con la morte di Taylor Hawkins, il batterista che ha perso la vita nei giorni scorsi in Colombia, dove il gruppo doveva esibirsi, sembrerebbe a causa di un mix di farmaci e droga.

"È con grande dispiacere che i Foo Fighters confermano la cancellazione di tutte le prossime date, in seguito alla tragica morte del nostro fratello Taylor Hawkins. Ci dispiace e condiviamo la vostra delusione perché non potremo incontrarci come previsto. Ma prendiamoci questo tempo per lenire il dolore, per guarire, per prenderci cura delle persone che amiamo e per apprezzare la musica e tutti i rocrdi che abbiamo condiviso", hanno concluso dalla banda.

La conferma è arrivata anche dallo stesso festival meneghino: "A seguito del tragico evento della scorsa settimana, il tour dei Foo Fighters compreso lo show italiano ad I Days, è cancellato", hanno fatto sapere in una nota. "Le richieste di rimborso per i biglietti della giornata del 12 giugno 2022 e per gli abbonamenti a 3 giorni, potranno essere effettuate entro il 31 maggio 2022 al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto, seguendo - hanno spiegato da I Days - le modalità riportate sui rispettivi siti internet".