"Milano infestata dai forasacchi: i nostri cani in pericolo costante"

C'è chi ha lanciato una petizione su change.org. Chi ha scritto un appello sui social. E chi, ancora, ha scritto all'assessorato al Verde. I milanesi proprietari di cani non si danno pace. Ultimamente hanno trovato un nemico apparentemente imbattibile nei forasacchi, le graminacee infestanti che spesso rimangono incastrate nel pelo degli animali, arrivando a penetrare naso, occhi, orecchie o zampe, e provocando, in alcuni casi, danni anche gravi.

Proprietari di cani sul piede di guerra

"Il mio cane due mesi fa ha ingerito alcuni forasacchi e uno è entrato nel polmone causando una polmonite con versamento pleurico settico - racconta Elisabetta Mevio, residente della zona di San Siro, a MilanoToday -. Dovremmo essere riusciti a evitare l'intervento di lobectomia, ma abbiamo passato dei mesi davvero intensi, senza parlare, poi, delle ingenti spese veterinarie sostenute".

Secondo la signora, proprietaria di tre cani, nella zona tra via Arosio, via Don Gnocchi e via Capecelatro la presenza di forasacchi è aumentata negli ultimi due anni, anche per via della scelta del Comune di lasciare crescere di più l'erba prima di procedere al taglio, con l'obiettivo dichiarato di tutelare la biodiversità, nonché di lasciare gli sfalci sui prati stessi, con la pratica del 'mulching' già in voga nel nord Europa. "Portare a spasso i cani è diventato impossibile - lamenta - non basta nemmeno evitare le aree verdi perché anche i marciapiedi sono tappezzati dopo lo sfalcio". Situazioni analoghe negli ultimi mesi sono state segnalate un po' ovunque in città, da via Salvemini, zona Comasina, a via Govone a piazza Caneva, zona Cenisio, passando per piazza Grandi, Porta Vittoria, via Monteverdi, Loreto, e via Mancinelli, Casoretto.

Tra chi si è dichiarato in disaccordo con queste decisioni di Palazzo Marino ci sono anche cittadini che denunciano un problema di 'decoro', visto che i prati con l'erba alta potrebbero sembrare in stato di abbandono. Ma i più adirati sono sicuramente i proprietari di cani. "Chi ha un cane di taglia medio-piccola a pelo lungo non sa più dove andare", scriveva sui social una residente della Barona all'indomani dell'annuncio sulle nuove politiche di gestione del Verde. Ricevendo da un altro utente la risposta: "Manderemo il conto del veterinario al comune di Milano se dovesse succedere qualcosa".

La clinica veterinaria: "Interventi per i forasacchi triplicati rispetto al 2022"

A definire l'entità del problema dei forasacchi è una veterinaria della Gran Sasso, una delle maggiori cliniche presenti a Milano. "Rispetto all'estate scorsa, gli interventi per rimuovere i forasacchi sono triplicati - spiega al telefono con MilanoToday la dottoressa -. Ogni giorno visitiamo 3-4 animali con questo problema. Soprattutto cani, ma ormai anche alcuni gatti, che prima non si vedevano proprio mai".

"In alcuni casi, ad esempio quando il forasacco è incastrato nelle orecchie o negli occhi e l'animale è collaborativo , è possibile rimuoverlo senza sedazione - continua la veterinaria -. Se non vengono tolte queste spighe possono produrre infezioni, così come trapassare il timpano e creare problemi all'orecchio interno oppure ascessi agli occhi o, ancora, dolore e zoppie quando penetrano tra le dita delle zampe".

Per rimediare alle conseguenze di un forasacco finito nelle orecchie o negli occhi del proprio animale i proprietari possono dover sostenere costi non indifferenti. Nei casi in cui diventa necessario sedarli per estrarre la spiga, alla Clinica Gran Sasso, ad esempio, si pagano 80-90 euro; una visita all'occhio, poi, richiede un centinaio di euro. In casi come quello capitato alla signora Mevio, il cui cane aveva ingerito dei forasacchi che poi erano finiti anche nel polmone, si rendono necessari esami del sangue, ecografie, analisi e Tac, per un costo totale intorno ai 2mila euro. Quando i proprietari si accorgono tardi del problema, poi, si deve ricorrere a una vera e propria chirurgia che, ovviamente, implica esborsi ancora più sostanziosi.

Gli attivisti: "La gestione del verde è ancora carente"

Secondo alcuni attivisti per l'ambiente l'annosa questione dei forasacchi si inserisce nella più ampia tematica della gestione del verde cittadino. "Quest'anno c'è un grosso problema legato agli sfalci - afferma Adriana Berra, amministratrice di ForestaMi e poi DimenticaMi? e ideatrice di BagnaMi -. I cittadini si lamentano di continuo che l'erba non viene tagliata abbastanza spesso oppure, quando viene sfalciata, viene poi abbandonata sui prati senza essere raccolta. Questo è un rischio perché purtroppo ci sono moltissimi forasacchi che seccando diventano ancora più pericolosi".

"In generale - prosegue Berra - la gestione del verde in città continua a essere molto carente. In città tanti delle piante morte l'estate passata non sono state ancora rimosse e in tutti i parchi milanesi decine e decine di alberi sono bollati di rosso, ovvero destinati all'abbattimento. Inoltre, alcuni impianti di irrigazione, come quello del parco Franca Rame in zona Adriano, continuano a non funzionare. Per quanto riguarda gli sfalci, poi, spesso vengono effettuati da operatori che finiscono per tranciare via i tubi corrugati messi a protezione degli alberi o ne intaccano con le lame il colletto, condannandoli a morte".

Il Comune: "Stiamo sollecitando l'appaltatore"

Interpellati sul problema dei forasacchi, dal Comune fanno sapere che: "Durante questa primavera, favorita dal clima umido e dalle temperature in rialzo, l’erba è cresciuta visibilmente e in pochissimo tempo. Gli interventi di sfalcio sono stati avviati nella seconda metà del mese di marzo e proseguiranno fino a ottobre, secondo calendario in modo continuativo (compatibilmente con le condizioni metereologiche)". "Stiamo sollecitando l’appaltatore del servizio a intervenire con rapidità - continuano da Palazzo Marino - ma è utile sapere che Milano conta 14 milioni di metri quadri di aree a prato ed è inevitabile che ci siano porzioni ancora da sfalciare".

L'appaltatore a cui fa riferimento Palazzo Marino è Avr. I piani per far subetrare all'azienda Mm, società inhouse del Comune, sono infatti ancora bloccati per via di una sentenza del Tar, che ha fatto seguito al ricorso presentato da Avr. Non è ancora chiaro per quanto il verde cittadino sia destinato a venir gestito esternamente, affidato al consorzio Miami per il terzo anno di proroga consecutivo dalla scadenza dell'appalto.