I 'custodi' di 2.500 piantine le restituiscono a Forestami

Arriva alla fase conclusiva la prima edizione di Custodiscimi, iniziativa congiunta di Forestami, Ersaf e Legambiente Lombardia - resa possibile grazie a Deloitte e Fondazione Deloitte -, che ha voluto coinvolgere attivamente i cittadini nella cura e crescita del verde del futuro e che ha visto 2.500 cittadini diventare “custodi” di una piantina forestale per 8 mesi. Forestami, progetto che mira a incrementare il capitale naturale della “Grande Milano” e raggiungere l’obiettivo di 3 milioni di alberi piantati entro il 2030, con Custodiscimi mette sotto i riflettori il legame diretto tra uomo e natura, responsabilizzando il singolo cittadino nel custodire e difendere l’ambiente, elemento di bellezza e benessere, alleato per contrastare i cambiamenti climatici e ridurre l’inquinamento.

Sabato 12 e domenica 13 novembre i cittadini-custodi, che hanno sottoscritto simbolicamente il patto di custodia con cui si impegnavano a prendersi cura della pianta forestale assegnata per farla crescere al meglio, riconsegneranno le piantine a loro affidate. I tecnici agronomi verificheranno lo stato di salute degli esemplari riconsegnati, che provengono dal Vivaio di Curno di Ersaf e sono di quattro specie autoctone certificate - ciliegio, quercia farnia, olmo bianco e pado -, le quali verranno messe a dimora con i progetti di piantagione della nuova stagione agronomica 22-23.

“Proteggere la natura è uno degli obiettivi di WorldClimate, la strategia globale con cui Deloitte si è impegnata a diventare un’organizzazione Net Zero con obiettivi di riduzione delle emissioni science based al 2030. Per questo Deloitte e Fondazione Deloitte hanno aderito con convinzione al progetto Custodiscimi di Forestami, riconoscendone il grande valore ambientale e sociale - dichiara Guido Borsani, Presidente di Fondazione Deloitte -. Aumentare il verde della Città metropolitana di Milano è un grande obiettivo, perché ci consente non solo di abbattere le emissioni inquinanti, ma anche di costruire una città più vivibile e più accogliente per tutti. Questa iniziativa fa parte di un programma di tutela e conservazione della natura più ampio, che vedrà impegnati Deloitte e Fondazione Deloitte anche nei prossimi anni e che, grazie al coinvolgimento di istituzioni, cittadini e enti del terzo settore, ci permetterà di lasciare un impatto positivo sul territorio”.

I custodi che hanno aderito e i cittadini che vogliono avvicinarsi al verde urbano potranno inoltre partecipare alle piantagioni collettive: venerdì 18 novembre a Cesano Boscone, sabato 19 novembre presso Parco Nord Milano e venerdì 25 novembre a Vittuon (per maggiori informazioni e per prenotare la propria partecipazione www.forestami.org).

Le piantine di Custodiscimi potranno essere restituite:

Sabato 12 novembre - Milano

· Municipio 1, Cascina Nascosta, viale Emilio Alemagna 14 | dalle 10 alle 13

· Municipio 2, Orti di Via Padova, via Carlo Esterle | dalle 9 alle 12

· Municipio 3, Giardini San Faustino, via San Faustino 23 | dalle 10 alle 13

· Municipio 4, Associazione Nocetum, via San Dionigi 77 | dalle 10 alle 13

· Municipio 5, Cascina Chiesa Rossa, ingresso via San Domenico Savio | dalle 10 alle 12

· Municipio 6, GiambellOrto, Casetta verde via Odazio | dalle 10 alle 13

· Municipio 7, Boscoincittà, via Novara 390 | dalle 10 alle 13

· Municipio 8, Associazione Scout CNGEI, via Pogatschnig 34 | dalle 10 alle 13

· Municipio 9, Cascina Centro Parco, Parco Nord Milano, via Clerici 150 Sesto San Giovanni |dalle 10 alle 13

Sabato 12 – Comuni della Città metropolitana

· CANEGRATE - Giardini Contrada Baggina | dalle 10 alle 12

· CESANO BOSCONE - Oasi dei Nuovi Nati, via Vespucci 26 | dalle 10 alle 13

· CINISELLO BALSAMO - CEA, via Giolitti 33 | dalle 10 alle 12.30

· COLTURANO - Biblioteca, via Municipio 5 | dalle 15 alle 17

· CORMANO - Giardino della Biblioteca civica Paolo Volontè, via Edison 8 | dalle 10 alle 12

· CUSANO MILANINO - Bosco di Giulia | dalle 10 alle 13

· GAGGIANO - Piazza Daccò | dalle 9 alle 10

· PADERNO DUGNANO - Istituto Allende, largo Gino Strada già via Italia 13 | dalle 10 alle 13

· PARABIAGO - Via Volta 4 | dalle 10 alle 12

· TREZZANO SUL NAVIGLIO - Casa Comunale, via IV Novembre | dalle 10 alle 13

· VITTUONE - Via IV Novembre 29 | dalle 10 alle 13

· VIZZOLO PREDABISSI - Area Feste, via Verdi 11 | dalle 9.30 alle 11.30

Domenica 13 novembre

· Municipio 2, Orti di Via Padova, via Carlo Esterle | dalle 9 alle 12

· BUSSERO - Circolo Familiare Barzago e di Legambiente Bussero, Piazza Giovanni XIII | dalle 10 alle 13