Presentato il "Forum Milano Palermo, Genio Mediterraneo"

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il sindaco di Palermo Roberto Lagalla hanno presentato in Sala dell'Orologio a Palazzo Marino il “Forum Milano-Palermo, Genio mediterraneo” che si svolgerà a Palermo il 4 e 5 novembre. L’iniziativa, che nasce sotto l’egida delle due città, sarà un momento di riflessione sociale, economica e culturale sulle prospettive offerte dal contesto del Mar Mediterraneo. L’obiettivo è quello di costituire un asse che duri nel tempo per portare in prospettiva nazionale i temi e le strategie più adeguate e vincenti per uno sviluppo sostenibile dell’economia, dei servizi, delle infrastrutture, del lavoro.

"Questo forum nasce dalla volontà di Milano e Palermo di trovare forme per cooperare, consapevoli che l'innovazione nasce nelle città, che i cambiamenti nascono nella città e i problemi si evidenziano nella città - ha commentato il sindaco Sala -. Noi, come sindaci, abbiamo l'obiettivo di valorizzare il capitale sociale dei cittadini e la due giorni di novembre ci aiuterà in questo, attraverso gli incontri e gli approfondimenti che saranno proposti. Sarà un momento di scambio pragmatico con operatori e imprese di diversi settori, a cominciare da quello digitale, al fine di consolidare i rapporti tra le nostre città che, pur nelle differenze, hanno punti in comune, essendo città del fare, con una solida cultura universitaria e un radicato impegno nella lotta al malaffare".

"Alla base di questa iniziativa c'è l'idea di mettere in rete la cultura mitteleuropea che Milano esprime al miglior livello possibile con la cultura europea e mediterranea di cui Palermo è punto di incontro fondamentale, nella consapevolezza che una ibridazione culturale è possibile e doverosa - ha dichiarato il Sindaco Lagalla -. I rapporti tra Milano e Palermo esistono e sono solidi in differenti ambiti, e possono migliorare e ampliarsi ancora di più, portando valore aggiunto a entrambe le città a partire dalle loro caratteristiche culturali. Attraverso il forum Milano-Palermo di novembre vorremmo far crescere le ispirazioni e le condizioni perché le nostre città possano contribuire a fare dell'Italia una nazione europea di fatto".

Sarà il Teatro Massimo di Palermo a ospitare la due giorni di novembre, tra panel tematici e lectio di approfondimento, sui temi delle nuove economie, rigenerazione urbana, food policy, imprese culturali, formazione e infrastrutture, solo per citarne alcuni. Al centro del dibattito il Mar Mediterraneo, quale territorio moderno e vitale e fonte – al tempo stesso – di opportunità da cogliere e problemi irrisolti. Proprio in quest’ottica di scambio e confronto, Milano e Palermo, che in modo simile esprimono propensione al futuro e identità di frontiera, porteranno ciascuna la propria esperienza e la propria visione, superando divisioni e stereotipi.