La Milano antifascista scende in piazza contro Forza Nuova in città

Roberto Fiore e Forza Nuova a Milano. E la città tira fuori la sua anima antifascista organizzando diversi eventi per protestare contro la conferenza stampa del partito di estrema destra, il cui segretario Fiore è stato recentemente condannato per l'assalto alla sede nazionale della Cgil a Roma nel 2021.

Da un lato la Camera del Lavoro di Milano, alle 16, ha organizzato un presidio davanti alla sede dello Spi Cgil in piazza Prealpi. Si protesta contro la presenza di di Forza Nuova, definita "un oltraggio ai valori costituzionali", alla città medaglia d'oro per la Resistenza e alla Cgil stessa che "ha subito un assalto gravissimo" alla sede nazionale il 9 ottobre 2021. La Cgil di Milano ha invitato "tutta la società civile e democratica" a partecipare all'appuntamento. "Non ci arrenderemo mai all'idea che sia normale che un partito neofascista possa riorganizzarsi nel nostro paese" dichiara Luca Stanzione, segretario generale Cgil Milano.

"Fiore - aggiunge - è uno dei responsabili dell'assalto della sede nazionale della Cgil di due anni fa. Non credo si possa minimizzare a manifestazioni di pochi quello che oggi accade a Milano e che qualche giorno fa hanno inscenato ad Acca Larentia. È il sintomo di una destra ancora più pericolosa perché insoddisfatta dalle promesse mancate della destra di governo. Noi continueremo a fare la nostra parte difendendo la democrazia, le istituzioni intervengano per realizzare il programma della Costituzione e sciolgano tutte le organizzazioni neofasciste".

Il presidio antifascista di Pcr

"La sede in cui si svolgerà la conferenza stampa di Fiore - le parole del segretario Matteo Prencipe - è stata spostata in zona Prealpi vicino alla sede del Circolo Colombani del Municipio 8. I nostri compagni del Circolo e sezioni Anpi presidieranno la nostra sede. Nel contempo è stato indetto alle 16 dalla Cgil di Milano in piazza Prealpi un presidio antifascista".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"I compagni e compagne che arriveranno in Federazione si sposteranno insieme alle ore 15 per ricongiungersi con i compagni e compagne del Circolo Colombani partecipando poi al presidio in piazza Prealpi", conclude il Prencipe.

Contro Forza Nuova anche il Municipio 8

"Apprendo che la conferenza stampa di Roberto Fiore, fondatore di Forza Nuova, è stata spostata in uno spazio in via Ajraghi (dalla locandina non risulta indicato il civico), a Villapizzone nel Municipio 8. Affermo chiaramente che la presenza di Roberto Fiore non è gradita nel nostro Municipio". A scirverlo su Facebook è Giulia Pelucchi, presidente del Municipio 8 di Milano.

"Fiore è stato recentemente condannato per l'assalto alla sede della Cgil - spiega Pelucchi - il movimento da lui fondato è al centro di numerosi episodi di violenza, esaltazione del regime fascista e promozione di contenuti razzisti e xenofobi. Rivolgo un appello al Prefetto e alla Questura affinché vietino questo evento, specialmente a pochi giorni dal 27 gennaio, Giorno della Memoria delle deportazioni nazi-fasciste".