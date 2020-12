Milano si veste per le feste: ecco l'albero di Natale di Coca Cola in Piazza Duomo

In piazza Duomo a Milano si respira aria di Natale. Sono praticamente terminati i lavori per allestire l'abete davanti alla cattedrale. L'albero è arrivato nella giornata di lunedì 30 novembre e in quattro giorni gli operai hanno costruito la struttura alla base e messo al loro posto tutte le luci e le decorazioni.

L'installazione è firmata Coca Cola. "L’Albero del Duomo è divenuto negli anni il simbolo del Natale per la città di Milano e Coca Cola ha scelto di realizzare quest’anno un albero poetico e sostenibile", hanno fatto sapere dall'azienda. L’albero centrale è circondato da piccoli alberi vivi che dopo le feste verranno ripiantati, creando un’eredità verde per il capoluogo lombardo. Le luci che illuminano l’albero sono "visibili da diversi punti della città per comunicare anche a distanza l’energia viva del cuore di Milano", hanno spiegato dal colosso americano.

Quest'anno, però, inevitabilmente non sarà un Natale come gli altri e per questo "diventa ancora più importante lo spirito di condivisione e Coca Cola invita tutti a donare, riscoprendo il valore della solidarietà e il piacere di compiere gesti di generosità, come mai prima. Per il quarto anno consecutivo - hanno annunciato dalla società - Coca-Cola è al fianco di Banco Alimentare per aiutare chi ha più bisogno, con un progetto che permetterà di raccogliere prodotti alimentari per almeno 2 milioni di pasti".