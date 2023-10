Ecco com'è Merlata Bloom: il nuovo maxi centro commerciale di Milano

È ancora un maxi cantiere Merlata Bloom, il nuovo maxi centro commerciale costruito tra l'ex area Expo e Cascina Merlata. La data di apertura, tuttavia, è già stata comunicata. E verrà rispettata. Il mall aprirà al pubblico mercoledì 15 novembre, attualmente gli artigiani stanno finendo le finiture nei negozi mentre i giardinieri stanno mettendo a dimora le piante che decoreranno gli spazi esterni.

La struttura si estende su 70.000 mq di superficie tra negozi ed esperienze di shopping e intrattenimento, con oltre 5.000 mq di aree verdi interne ed esterne. Un centro commerciale ma non solo, è circondato da un parco di 30 ettari e sono presenti anche due piazze.

I numeri del progetto sono imponenti: "210 insegne, con 43 unita? food & beverage, e un’offerta commerciale premium, con soluzioni commerciali territoriali e allo stesso tempo internazionali, molte delle quali in arrivo per la prima volta in Italia o all’interno di un mall. Un variegato tenant mix di successo: il primo Esselunga all’interno di una galleria commerciale, Decathlon con il suo nuovo headquarter e un negozio da oltre 6.800 mq su due piani, il cinema multisala Notorious di ultima generazione, fashion e servizi", hanno precisato dalla direzione commerciale.

L’architettura, firmata dallo studio internazionale CallisonRTKL, si contraddistingue per i rimandi tra gli ambienti privati aperti e le parti esterne pubbliche, e per il dominio della luce naturale in spazi costruiti con materiali sostenibili. Non solo, è presente anche un percorso ciclopedonale, che attraversando viale Certosa collega il nuovo distretto urbano con Parco Sempione e il centro di Milano.