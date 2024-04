I fotografi "cacciati" da piazza Duomo saranno trattati come gli artisti di strada

Allontanati quasi dall'oggi al domani, senza molte spiegazioni. Sono i fotografi di piazza del Duomo. O, almeno, quel che ne resta. Numeri lontani rispetto a quando erano una presenza fissa e si aggiravano a "caccia" di turisti a cui versare nelle mani il mais per attirare i piccioni, in modo che potessero assicurarsi la più classica delle foto milanesi. Oggi si limitano a qualche decina di professionisti, tutti stranieri e con regolare partita Iva. Tra fine febbraio e inizio marzo sono stati allontanati dagli agenti di polizia locale, con una spiegazione sui generis ("non potete più stare qui") e senza certezza sul loro futuro lavorativo in piazza.

Così alcuni di loro si sono rivolti al Nidil-Cgil, la sigla sindacale che si occupa della tutela dei precari. Con un presidio davanti a Palazzo Marino sono riusciti ad avviare un dialogo insieme all'assessore alla sicurezza, Marco Granelli, che li ha ricevuti. Non c'è ancora un esito definito, ma almeno ora hanno una prospettiva, tutta da "limare" e migliorare.

Artisti di strada

L'amministrazione comunale ha deciso, senza atti formali, che l'attività del fotografo "di piazza", d'ora in poi, rientrerà nell'ambito del regolamento degli artisti di strada: un documento emanato nel 2012, agli albori della prima giunta di centrosinistra (guidata da Giuliano Pisapia), che serviva a regolare l'attività soprattutto dei musicisti, fissando postazioni predefinite nel centro di Milano e consentendo la prenotazione per fasce orarie. Una modalità che funziona, ma che poco si addice alla professione del fotografo, per sua natura impossibile da "fissare" in un punto preciso (magari poco panoramico).

Lo stesso portale di prenotazione sembra più adatto a chi fa musica. Le postazioni sembrano studiate più per limitare l'emissione dei decibel, mentre il fotografo ha bisogno di altre caratteristiche. E poi, ad esempio, si chiede per esempio il profilo social dell'artista: tra quelli predefiniti ci sono Youtube e Spotify. Lo stesso Granelli, durante l'incontro, avrebbe riconosciuto che la piattaforma va adattata al mestiere del fotografo, anche se il regolamento alla base prevede pure i "mestieri itineranti", con relative "postazioni" che, però, non sono prenotabili attraverso il portale.

Postazioni e portale

Al primo incontro ne seguirà un altro. Nel frattempo, i fotografi del Duomo si riuniranno con il sindacato per elaborare alcune proposte da sottoporre all'assessore Granelli. L'orientamento dell'amministrazione sarebbe quello di provvedere a una modifica del regolamento per adattarlo meglio al mestiere del fotografo, ma servirà del tempo. Intanto si inserirebbero in piattaforma postazioni compatibili con questa attività. Andrea Bacchin, funzionario del Nidil-Cgil, pensa invece che la soluzione migliore sia quella di registrarsi sul portale e poi andare in piazza comunicando semplicemente la propria presenza attraverso l'applicazione.

"Vorremmo evitare che l'esigenza di 'contingentare' la presenza si risolva con una caccia ai turni e proporremo uno sportello fisico per chi magari ha problemi con la lingua italiana", spiega Bacchin a MilanoToday: "I fotografi si lamentano di essere stati allontanati senza tante spiegazioni, mentre loro cercano di comportarsi in modo più regolare possibile. Nel contempo in piazza continuano a esserci persone che fanno attività più al limite, come la 'donazione' di braccialetti a cui segue subito una richiesta di denaro".

C'è il nodo del mais, che non andrebbe somministrato ai piccioni. I fotografi si dichiarano disponibili a smettere, sebbene la foto coi volatili sia ancora molto richiesta (soprattutto dai turisti orientali). Ma l'obiettivo non è certo quello di agire in modo irregolare, anzi. "Si tratta di persone assolutamente disposte alla regolamentazione", conferma Bacchin: "Ora ci aspettiamo di essere ascoltati nelle proposte che avanzeremo".

Fotografi su Airbnb

L'impressione è che si troverà una soluzione per accontentare tutti. Sia l'amministrazione, che evidentemente sta cercando di migliorare il 'decoro' di piazza del Duomo, sia i fotografi, che rivendicano di praticare un mestiere storico e caratteristico per la piazza stessa. Anche se sono tramontati i tempi in cui avevano quasi l'esclusiva e disponevano di un laboratorio in metropolitana per lo sviluppo dei rullini. Oggi, con la tecnologia digitale e telefoni in grado di scattare foto apprezzabili, i turisti sono più votati al 'fai da te', e la piazza è (ancor più di un tempo) un vero set fotografico a ogni ora del giorno e della sera.

Inoltre, per i più esigenti, si sono moltiplicati i servizi professionali di tour fotografici per il centro di Milano. In questo caso l'incontro tra domanda e offerta avviene online, ad esempio nella sezione 'esperienze' di Airbnb. Partendo da meno di 100 euro a persona, si porta a casa qualche decina di scatti "pro", da mostrare agli amici e pubblicare sui social.