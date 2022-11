Il mega impianto fotovoltaico alle porte di Milano

Sul depuratore di San Rocco ci sarà un impianto fotovoltaico da oltre un megawattora e un impianto analogo verrà realizzato sull'impianto di Nosedo. È quanto ha annunciato l'amministratore delegato di Mm Francesco Mascolo durante la sua audizione in commissione consiliare Casa-Piano Quartieri nel pomeriggio di martedì 29 novembre.

L'impianto porterà "un significativo abbattimento dei consumi energetici e della tariffa dei nostri utenti - ha precisato il manager -. Noi da questa operazione vedremo solo una riduzione dei ricavi. Lo scopo è la sostenibilità e l’efficientamento energetico. Auspico che l’attuale algoritmo con cui viene fatta la tariffa per il servizio idrico - ha proseguito Mascolo - venga modificata in modo che le operazioni di efficientamento che stiamo facendo vengano incentivate il più possibile. Di questo ne stiamo già parlando anche in ambito di ente di governo".

Mascolo ha anche spiegato che, per implementare ancora di più il piano di interventi di MM volti all’efficientamento, l’azienda è aperta a "collaborazioni anche con altre partecipate del comune, come A2a". In merito all’efficientamento energetico degli stabili erp in ottica anche di contenimento delle bollette degli abitanti, ha sottolineato che "è l’unica via per migliorare le condizioni degli inquilini e i costi di gestione". Un progetto di efficientamento su tutti è in atto sugli immobili Mm di via Rizzoli.