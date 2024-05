È morta l'attrice Franca Nuti

L'attrice Franca Nuti, torinese di nascita ma milanese d'adozione, è morta a Milano durante la giornata di domenica.

La notizia è stata confermata dal Piccolo Teatro, dove l'attrice ha lavorato a lungo, in particolare con Luca Ronconi. Proprio il Piccolo, negli spazi di via Rovello, ospiterà mercoledì a partire dalle 9 la camera ardente dell'attrice, moglie dell'attore Giancarlo Dettori.

Nella sua lunga carriera, Nuti - nata nel 1924 - ha ricevuto diversi riconoscimenti prestigiosi come il Premio Ubu 1986 e 1988, il Premio Flaiano per il teatro nel 1990 come migliore interprete e nel 2008 alla carriera, il premio "Eleonora Duse" 1992.

Grande il suo amore anche per l'insegnamento dell'arte drammaturga. Ha insegnato negli anni 1980 all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica intitolata a "Silvio D'Amico" e alla Scuola civica "Paolo Grassi", a Milano. Negli anni 1990 ha insegnato alla scuola teatrale di Luca Ronconi, a Torino. Ha svolto attività didattica anche alla Scuola del Piccolo Teatro fondata da Giorgio Strehler.