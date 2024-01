Francesca Ferragni smentisce le voci sul suo lavoro

La Ferragni famosa a Milano non è soltanto Chiara. Ci sono anche le sorelle, Valentina e Francesca, oltre alla madre Marina Di Guardo. Il caso del pandoro Balocco griffato in un modo o nell'altro, coinvolge anche loro destinatarie. E infatti anche le sorelle sui social, in alcuni casi, hanno ricevuto alcuni commenti ostili da parte dei follower proprio in virtù della loro parentela.

Ma stando all'ultima indiscrezione, smentita dall'interessata, su Francesca in particolare si sarebbe ripercossa la spiacevole conseguenza della perdita del posto di lavoro: secondo quanto sostenuto da Gabriele Parpiglia a RTL 102.5, la seconda delle sorelle Ferragni, dentista di professione a Milano, sarebbe stata prima sospesa e poi licenziata dal suo datore di lavoro: "Francesca Ferragni, sorella di Chiara Ferragni, fa la dentista, ha studiato per fare la dentista. Lavorava in uno studio e succede che il titolare - c'erano degli screzi precedenti... Ma il caos legato al pandoro gate si riversa inevitabilmente anche su tutto ciò che è collaterale alla famiglia - è stata mandata via un mese. È stata sospesa un mese. È alle Maldive. Non sta malissimo. Ma credo che sia stata licenziata e abbia perso il lavoro".

La notizia così rilanciata ha fatto subito il giro dei social arrivando inevitabilmente alle orecchie della diretta interessata che ha affidato la sua replica a una storia Instagram: "A dispetto di quanto detto in altre sedi la mia attività professionale dentistica prosegue tranquillamente".