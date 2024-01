Francesca Ferragni licenziata dopo l'inchiesta sulla sorella? Il suo capo smentisce

Parallelamente al caso di Chiara Ferragni e del pandoro Balocco, con l'amministratrice delegata dell'azienda e l'imprenditrice digitale indagate per truffa dalla procura di Milano, è scoppiato anche il caso di Francesca Ferragni, dentista di professione e sorella di Chiara. Si è diffusa la voce che Francesca fosse stata allontanata dallo studio professionale di Milano in cui lavora, per le conseguenze (indirette) della situazione in cui si trova la sorella. Una voce che lei stessa ha smentito, seguita a ruota dal titolare dello studio.

Francesca ha scritto, sui social network, che "a dispetto di quanto detto in altre sedi, la mia attività professionale dentistica prosegue tranquillamente". Ma le voci non si fermavano: così è intervenuto direttamente Luca Macaluso, titolare dell'omonimo studio dentistico milanese di piazza Lima in cui lavora la Ferragni. "Ragazzi, ma che c***o state dicendo, Francesca Ferragni è una delle dottoresse più brave e professionali che io abbia nel mio staff. E non la manderei via nemmeno sotto tortura", ha scritto sui social.

"Ritengo questa una situazione che esula da ogni tipo di coinvolgimento", ha proseguito Macaluso: "Vi accorgerete che è piena di pazienti che la amano da qui fino all’estate...". Francesca Ferragni è in ferie in luna di miele alle isole Maldive insieme al marito, Riccardo Nicoletti, e al figlio Edoardo. Un viaggio, ovviamente, programmato da tempo: la coppia si è sposata il 9 settembre.