Francesco Alberoni è morto a 93 anni

Il sociologo, giornalista e scrittore Francesco Alberoni - "anima" dell'Università Iulm di Milano dal 1997 al 2001, ne fu rettore - è morto poche ore fa all’età di 93 anni a Milano.

Alberoni si è spento al Policlinico, dove era ricoverato da alcuni giorni per una complicazione sopraggiunta durante una terapia alla quale era sottoposto per problemi renali. La conferma del decesso viene dalla famiglia.

La vita e carriera di Alberoni

Nato a Borgonovo Valtidone (Piacenza) nel 1929, dopo il liceo nella cittadina emiliana si è laureato in medicina a Pavia nel 1953 e ha studiato psichiatria, statistica, psicoanalisi, matematica e teoria dell'informazione. Ha insegnato sociologia in varie università italiane e straniere, tra cui Trento, Milano e Losanna. Ha pubblicato numerosi libri su temi come i movimenti collettivi, l'innamoramento, l'amicizia, la leadership e la comunicazione di massa. È stato rettore dello Iulm per 4 anni.

Tra le sue opere più famose si ricordano L'amicizia (1984), Innamoramento e amore (1979), L'erotismo (1986), Il volo nuziale (1992), Ti amo (1996) e Il mistero dell'innamoramento (2003). Innamoramento e amore è il forse il suo volume più noto (vendette centinaia di migliaia di copie): il testo tratta del fenomeno dell'innamoramento, che lo studioso definisce come lo stato nascente di un movimento collettivo formato da due sole persone. Alberoni sostiene che l'innamoramento è un processo di trasformazione personale e sociale, che ha la stessa natura della conversione religiosa o politica. Le persone si innamorano quando sono pronte a cambiare, a iniziare una nuova vita. Ha collaborato, poi, con diversi giornali e riviste, tra cui il Corriere della Sera, dove ha tenuto una rubrica settimanale dal 1982 al 2011. La sua firma è stata anche su Il Giornale.

È stato anche presidente della Rai dal 2002 al 2005 e del Centro Sperimentale di Cinematografia dal 2002 al 2012. Si è candidato alle elezioni europee del 2019 con Fratelli d'Italia, ma non è stato eletto. È stato sposato due volte: la prima con Vincenza Pugliese, da cui ha avuto tre figli, e la seconda con Rosa Giannetta, morta nel 2021, anch'ella professoressa allo Iulm di Milano.