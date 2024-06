Franco Bardazzi, ex vicesindaco di Abbiategrasso, morto a 82 anni: "Un vero civil servant"

È morto a 82 anni Franco Bardazzi, commercialista di Abbiategrasso in pensione, già vicesindaco e assessore. Nato a Monfalcone, si era trasferito con la famiglia ad Abbiategrasso e si era laureato alla Cattolica. Lascia la moglie Miarialia, preside della scuola media europea, e i tre figli. In Comune, Bardazzi fu eletto per la prima volta nel 1975, con la lista della Democrazia cristiana (all'opposizione), e successivamente rieletto più volte. Nel 1985 divenne vicesindaco e assessore alle finanze di una giunta guidata dal Psi. Nel 1990 mantenne l'incarico di vicesindaco con la delega, però, ai lavori pubblici, ma si dimise pochi mesi dopo.

Passato a Forza Italia, rientrò in consiglio comunale all'opposizione e, nel 2002, si candidò a sindaco per il centrodestra, sconfitto al primo turno. Nel 2007 fu nominato presidente di Amaga, l'azienda multiservizi del territorio abbiatese che si occupa di rifiuti, verde pubblico, cimiteri e farmacie comunali. Di recente era stato ricoverato in ospedale per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Martedì è stato dimesso e trasferito nella sua abitazione, dove è mancato mercoledì mattina.

"Tantissime persone, ad Abbiategrasso e in un vasto circondario, lo ricorderanno sempre anche per la sua affabilità e gentilezza, per la sua vena ironica che nulla toglieva alla sua serietà e affidabilità, per la sua disponibilità ad assumersi impegni e a onorarli fino in fondo", lo ricorda Marco Aziani, direttore de Ordine e Libertà, storica testata locale.

Il cordoglio del sindaco e del presidente di Amaga

"L'amministrazione comunale di Abbiategrasso partecipa al lutto dei famigliari e dei tanti che hanno conosciuto la vita rigogliosa, piena e appassionata di Franco Bardazzi. Professionista affermato e immerso nella vita sociale, consigliere comunale e amministratore di Abbiategrasso, pur non essendo nativo della nostra città l'ha profondamente amata, servita e contribuito a far crescere", ha dichiarato il sindaco Cesare Nai: "Un impegno politico serio e di lunga data che si è tramutato nell'assunzione di incarichi importanti: assessore e vicesindaco in anni lontani, non ha mai abbandonato la passione sociale assumendo successivamente la presidenza di Amaga. Franco Bardazzi è stato un perfetto esempio di quello che nella cultura anglosassone si chiama 'civil servant', ossia chi pone la sua competenza professionale e il suo senso civico al servizio della collettività. La città, ne siamo certi, non smetterà mai di ricordarne l'impegno e l'esempio", ha concluso il primo cittadino.

"A nome di tutta l'azienda e dei suoi collaboratori esprimo sincere e sentite condoglianze per la morte di Franco Bardazzi, che dal 2008 al 2012 ha ricoperto la carica di presidente di Amaga", ha aggiunto l'attuale guida dell'azienda, Piero Bonasegale: "Se oggi Amaga gioca un ruolo strategico nel settore dei servizi di pubblica utilità, su un territorio sempre più vasto e ben oltre i confini della città, lo si deve alla tenacia e alla visione di uomini come Franco Bardazzi. Benché i tempi e la nostra società siano profondamente cambiati, Amaga rimane un soggetto economico (sempre più importante in termini di fatturato ma non solo) a capitale interamente pubblico. Un valore preservato in ormai quasi mezzo secolo. Franco Bardazzi era del resto un uomo che veniva dalla repubblica dei partiti, mai rinnegati seppur vissuti in epoche assai differenti: valori e tensioni ideali che dovremmo saper recuperare e attualizzare. Amaga lo ricorda e lo ricorderà sempre con deferenza e affetto".