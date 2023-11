Franco Zuccalà morto, lutto nel mondo del giornalismo

È morto a Milano a Franco Zuccalà. Il giornalista si è spento nella sua casa all'età di 83 anni. Originario di Catania, Zuccalà ha raccontato il calcio e lo sport ai suoi lettori per anni, tanto da diventare un'icona del giornalismo.

Negli ultimi anni, dal 2000, faceva l'editorialista per Italpress ma la sua carriera è costellata di collaborazioni importanti: “Gazzetta dello Sport”, “Tuttosport”, “Il Giornale Nuovo”, “La Sicilia”, “Telestar”, “Antenna Sicilia” dove inizia insieme a Pippo Baudo, “Odeon” e poi la Rai. Lavora come inviato per “La Domenica Sportiva”, “Novantesimo Minuto”, “Il Processo del Lunedì” e Tg1, per 11 anni guiderà “I temi del calcio”, programma bisettimanale della Rai Corporation di New York, collaborando poi anche con la tv della Svizzera italiana e Montecarlo Sat.

Dal 1958 al 2018 ha seguito tutti i più importanti avvenimenti sportivi del mondo: olimpiadi, mondiali di calcio e non solo. Ha intervistato personaggi del calibro di Nelson Mandela, Henry Kissinger, Gianni Agnelli, Sophia Loren, Pelè a Maradona, Cruyff e Beckenbauer. Gli è stata consegnata anche la laurea “Honoris Causa” in “Telecommunication Science” presso la Columbia University di New York e ha vinto importanti premi giornalistici come il “Boccali” e il “Brera”.