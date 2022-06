Il ragazzo che, da Milano, va a Capo Nord in bici per il Banco alimentare

Partirà il 18 giugno da Milano, esattamente da piazza del Duomo, alle nove in punto. L'obiettivo? Arrivare fino a Capo Nord, il punto più a nord del continente europeo, servendosi esclusivamente della sua bicicletta a scatto fisso. Un obiettivo ambizioso che Pietro Franzese vuole portare a termine per solidarietà.

Il giovane (ha 26 anni) non è nuovo a iniziative del genere: dal 2016 viaggia in bici in Europa. Per il viaggio che incomincerà il 18 giugno, l'obiettivo è duplice. Da un lato promuovere la sostenibilità, dall'altro raccogliere almeno cinquemila euro di donazioni in crowfunding, corrispondenti a un euro per ogni chilometro percorso. Il ricavato della campagna di donazioni sarà interamente devoluto al Banco Alimentare della Lombardia che, con cinquemila euro, potrebbe distribuire 90 mila pasti.

L'appuntamento è dunque per il 18 giugno alle nove in piazza del Duomo. La prima tappa sarà la sede del Banco Alimentare della Lombardia a Muggiò (Monza-Brianza), poi Franzese inizierà il percorso di cinquemila chilometri che lo porteranno a toccare il Brennero, Berlino, Copenhagen, Stoccolma ed Helsinki, fino a raggiungere Capo Nord.