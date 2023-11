Frasi neonaziste sulla pensilina Atm in pieno centro a Milano

Uno sgorbio che assomiglia a una svastica, poi frasi che inneggiano al suprematismo bianco e contro la popolazione araba. È quanto comparso nella mattinata di venerdì su un volantino affisso alla pensilina Atm di Foro Bonaparte (pieno centro di Milano).

Sul foglio, come reso noto da Agi, si leggono espressioni "White power", "dux mea lux", "arab people fuck off". Non solo, presente anche il numero 88, nello slang neonazista equivalente all'espressione "Heil, Hitler" e la scritta Boys San 1969, uno dei principali gruppo ultra' dell'Inter disciolto a dicembre dopo la costituzione di un'unica entità la Curva Nord 69.

Non è la prima volta, nelle scorse settimane erano comparse altre frasi antisemite a Milano. Il primo blitz era avvenuto al centro diagnostico italiano di via Saint Bon, dove - in un bagno - i carabinieri avevano trovato una stella di David e la frase "prima Hitler poi Hamas, per voi ebrei forni e camere a gas". Tre giorni dopo in via Soderini, in un bar, sempre all'interno del bagno era stata scoperta una seconda scritta: "Viva Hamas, ebrei vi facciamo saltare tutti".

Sul caso era stato aperto un fascicolo in procura e in seguito agli accertamenti dei carabinieri del nucleo investigativo è stato trovato il presunto autore del gesto un 55enne milanese di Corsico. L'uomo è accusato di "propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa", reato previsto dall'articolo 604 bis.