Le zone di Milano su cui voleranno le frecce tricolori lunedì 11 settembre

Inizierà alle 10.45 di lunedì 11 settembre il sorvolo su Milano delle Frecce Tricolori. Un air show di dieci minuti che si concentrerà principalmente sull'area attorno al Pirellone. Uno spettacolo per celebrare i 100 anni dell'aeronautica Militare.

Lo spettacolo "rappresenta un ulteriore riconoscimento che l’Aeronautica militare vuole tributare a un territorio e, soprattutto, a una comunità cui è storicamente e fortemente legata - ha spiegato il Colonnello Maurizio Daniele, capo ufficio affari generali del comando 1a regione aerea Milano -. Si tratta di un’altra occasione per celebrare il nostro centenario insieme ai cittadini e far conoscere una forza armata dinamica, utile al paese e con forte propensione all’innovazione tecnologica nonché per esprimere gli ideali che sono nostro il nostro faro guida nelle quotidiane attività svolte al servizio della collettività e delle istituzioni".

La mattinata di lunedì si aprirà alle 10 con i saluti istituzionali al Belvedere Jannacci del 31° piano di Palazzo Pirelli. Interverranno il presidente del consiglio regionale della Lombardia Federico Romani, il presidente di regione Lombardia Attilio Fontana e il Generale Francesco Vestito, comandante della prima regione aerea di Milano. Alle 10.45 è previsto il sorvolo delle Frecce tricolori.

L'air show non è la sola iniziativa programmata a palazzo Pirelli per celebrare l'aeronautica militare. Nella seconda metà di ottobre verrà allestita una mostra che, attraverso pannelli tematici e tavole grafiche e video, ripercorre i primi 100 anni di storia dell'aeronautica. L’esposizione sarà allestita presso lo spazio eventi di palazzo Pirelli.