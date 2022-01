Le Frecce tricolori e lo show nei cieli lombardi (ma forse è l'ultimo)

Marcia indietro. Probabilmente parziale e momentanea, ma pur sempre una marcia indietro. Il Gran premio di Monza, in calendario per il weekend dell'11 settembre, avrà il suo classico spettacolo d'apertura firmato dale Frecce tricolori nonostante nei giorni scorsi la Formula uno avesse deciso di vietarlo.

La decisione non riguardava solo l'Italia ma gli organizzatori dei Gp di tutto il mondo. Le emissioni di anidride carbonica della pattuglia acrobatica nazionale infatti non sono più in linea con gli standard della F1 che, tra le altre cose, punta ad azzerare il proprio impatto ambientale entro il 2030. Da qui la scelta di dire addio allo show.

Ma martedì sera è arrivato il nuovo colpo di scena. Per quest'anno sono stati confermati gli spettacoli acrobatici in occasione del Gran premio d'Italia e di quello in Inghilterra, a Silverstone. E quindi anche quest'anno gli spettatori potranno ammirare lo spettacolo delle Frecce, da sempre uno dei momenti più amato da milanesi, brianzoli e tutti i lombardi.

L'Aci Milano era stata tra le voci più critiche sulla volontà di cancellare lo show: "Mi auguro che l’intenzione di eliminare l’esibizione delle Frecce tricolori rientri e che, alla fine, si trovi una soluzione condivisa per non privare gli spettatori di quello che è a tutti gli effetti uno spettacolo nello spettacolo, oltre che un forte richiamo all’identità nazionale", aveva auspicato Geronimo La Russa, presidente dell'automobile club di Milano.