Spettacolo delle Frecce tricolori a Milano: lo show "d'eccezione" nei cieli milanesi

Tutti col naso all'insù. Lunedì 11 settembre a Milano andrà in scena "uno spettacolo d'eccezione" che vedrà protagoniste le Frecce Tricolori. Lo show, annunciato da regione Lombardia con una nota, si terrà per le celebrazioni dei primi 100 anni di vita dell'Aeronautica militare nell'ambito del calendario "Am ringrazia l'Italia".

Il sorvolo, che segue di poco quello su Monza per il Gran premio d'Italia, durerà complessivamente quasi dieci minuti e sarà attorno a Palazzo Pirelli e palazzo Lombardia, sedi delle istituzioni regionali lombarde.

"Quella di lunedì mattina - si legge nel comunicato - sarà solo la prima di una lunga serie di iniziative che si inseriscono all'interno delle celebrazioni per il centenario dell'Aeronautica militare". Proprio nello spazio eventi di grattacielo Pirelli dal 13 al 29 ottobre sarà visitabile la mostra itinerante "La storia, le capacità e le tradizioni dell'Aeronautica militare nei suoi primi 100 anni".