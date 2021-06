Frecciarossa anche di notte e treni fino al mare: le novità Trenitalia per l'estate

Da Milano al sud Italia. Da Milano al mare. Mercoledì, Trenitalia ha presentato il nuovo orario estivo - in vigore dal 13 giugno - e tutte le novità in vista della bella stagione.

Per la prima volta, si legge in una nota di Fs, "il Frecciarossa viaggia di notte con due collegamenti notturni fra Milano e Reggio Calabria. La partenza da Milano Centrale è alle 21.20 con arrivo a Reggio Calabria alle 8.03. La partenza da Reggio Calabria è alle 21.37 e arrivo a Milano alle 8.22. Ottimizzate anche le connessioni con le navi Blu Jet alla fermata di Villa San Giovanni, per raggiungere la Sicilia. Il Frecciarossa notturno fermerà anche a Milano Rogoredo, Reggio Emilia AV, Bologna, Firenze, Paola, Lamezia, Rosarno e Villa San Giovanni".

E ancora: "Per l'estate Trenitalia potenzia anche i collegamenti diurni con il sud d'Italia e introduce due collegamenti Frecciarossa Fast Milano-Calabria con tempi di percorrenza di 7 ore e 20 minuti per Lamezia Terme e 8 ore e 40 per Reggio Calabria. Fermate intermedie a Bologna Centrale, Roma Termini, Napoli Afragola, Salerno, Paola, Lamezia Terme, Rosarno, Villa San Giovanni, con connessioni ottimizzate per raggiungere la Sicilia".

Più collegamenti anche per la costa Adriatica. "Per la prima volta Brescia sarà direttamente collegata con la Riviera romagnola e le Marche con una coppia di Frecciarossa Brescia-Milano-Ancona, disponibile tutti i giorni e con fermate intermedie a Milano Centrale, Bologna Centrale, Rimini, Riccione e Pesaro. Incrementata anche l’offerta Intercity da Milano a Livorno con 10 collegamenti al giorno per effetto del prolungamento di una coppia di Intercity Milano – La Spezia su Livorno e fermate a Pisa, Viareggio, Massa Centro e Carrara Avenza", prosegue la nota di Fs.

Ed è sempre Fs ad annunciare che saranno "presto disponibili anche 4 nuovi collegamenti Frecciabianca tra Milano e il Ponente Ligure, con fermate a Pavia, Voghera, Genova, Savona, Finale Ligure, Albenga, Alassio, Diano, Imperia, Sanremo, Ventimiglia".

"Confermati i collegamenti regionali Line e Link, speciali servizi estivi attivati per soddisfare le esigenze per turismo o per svago e invogliare così le persone a scegliere il treno per i loro spostamenti durante le vacanze. I 28 Link sono collegamenti intermodali treno più autobus o treno più traghetto, grazie ai quali è possibile raggiungere la destinazione finale acquistando con un unico biglietto l’intero viaggio. Tra le novità nel Nord-Ovest è possibile utilizzare il Cinque Terre Express che collega tutte le località delle 5 Terre da Levanto a La Spezia o il Ponente Line che unisce Torino a Ventimiglia, Savona, Albenga e Imperia", spiegano da Trenitalia.

"Aumentano i collegamenti per Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Lago di Garda per consentire agli amanti della montagna di raggiungere le principali mete turistiche in piena comodità. Durante l’estate, nuovi collegamenti Frecciarossa nel weekend tra Milano, Trento e Bolzano, con partenza al mattino dal capoluogo lombardo e rientro serale, con tappe intermedie a Brescia, Peschiera del Garda, Verona, Rovereto, Trento e Ora. In totale l’orario estivo prevede 2 Frecce al giorno fra Milano e Bolzano. Due nuovi collegamenti - una coppia di Frecciarossa andata e ritorno - nel weekend da Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Reggio Emilia e Milano per Oulx e Bardonecchia", concludono da Fs.