Perché non salterà più la linea sul Frecciarossa tra Milano e Firenze

Non salterà più la linea sui Frecciarossa tra Milano e Firenze. Il Gruppo FS e Tim hanno attivato l’impianto di copertura radiomobile con tecnologia 4G lungo la tratta e nelle gallerie della linea alta velocità Bologna-Firenze, proseguendo perciò l’opera iniziata a luglio scorso quando sono stati completati i lavori di upgrade verso la tecnologia 4G nelle gallerie tra Milano e Bologna. L'infrastruttura è stata posata da Tim ma sarà utilizzabile da tutti gli operatori.

"La copertura 4G sull’alta velocità da Milano a Firenze rappresenta, dunque, un obiettivo raggiunto per il Gruppo Fs, in linea con il traguardo fissato dal suo amministratore delegato Luigi Ferraris già in occasione della presentazione del piano industriale decennale da 190milioni di euro di investimenti che fa della connettività uno dei fattori abilitanti", si legge in una nota del gruppo.

Non solo nel 2023 la stessa tecnologia verrà posata anche nella tratta tra Roma e Napoli ma anche da Torino a Milano e da Bologna a Venezia. Inoltre nei prossimi anni verrà realizzato l'ultimo step del programma Rfi che porterà la fibra ottica lungo le linee ferroviarie con la posa di ulteriori cavi di adeguata capacità lungo i 17mila chilometri di rete ferroviaria che, per quasi 12mila chilometri, corre parallela, a una distanza inferiore al chilometro, alle strade di Anas.