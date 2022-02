Il Frecciarossa Milano-Parigi è un successo: presto nuove corse

E' un successo il Frecciarossa Milano-Parigi introdotto a dicembre 2021: e così Trenitalia ha deciso che introdurrà nuove corse entro giugno per rispondere alla mole di richieste. Il merito è anche dei prezzi scontati con cui la novità è stata introdotta sul mercato, sia per sbaragliare la concorrenza francese del Tgv, sia per strizzare l'occhio a chi avrebbe preferito l'aereo.

In due mesi, il costo medio per un posto di sola andata in classe standard è stato di 51 euro, ma non pochi clienti hanno potuto viaggiare spendendo appena 29 euro, la tariffa più bassa proposta e che ora viene 'inseguita' anche dal Tgv. E la tratta più ambita del percorso (che tocca anche Torino, Modane, Chamery e Lione) è, forse strano a dirsi, la Parigi-Lione, segno che i francesi stanno particolarmente apprezzando la novità. La seconda tratta richiesta è invece quella completa, da Milano alla capitale transalpina o viceversa: un viaggio inferiore a sette ore.

Attualmente le corse giornaliere sono quattro ma, come detto, Trenitalia sta studiando il potenziamento: entro giugno l'intenzione è di aggiungere altre sei tratte.