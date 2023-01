Il nuovo treno 'da record' tra Milano e Roma: è il più rapido di tutti

Dalla Madonnina al Colosseo in 165 giri di orologio. Un crono da record. Lunedì 23 gennaio parte il nuovo collegamento di Trenitalia no stop tra Tiburtina e Rogoredo. "Roma e Milano saranno collegate in 2 ore e 45 minuti con il Frecciarossa di Trenitalia", ha annunciato la società in una nota. Finora il collegamento più rapido impiegava 2 ore e 59 minuti: il nuovo treno è quindi il più rapido che ci sia per coprire la tratta tra il capoluogo lombardo e la Capitale.

Per ora i collegamento saranno due al giorno: il Frecciarossa 9682 da Roma Tiburtina alle 5.30 con arrivo a Milano Rogoredo alle 8.15 e il Frecciarossa 9681 da Milano Rogoredo alle 20.44 con arrivo a Roma Tiburtina alle 23.29.

"Il nuovo collegamento – si legge su Fsnews - non effettua fermate a Roma Termini e a Milano Centrale, ma da Tiburtina e da Rogoredo grazie ad altre modalità di trasporto, tra cui le metropolitane o i servizi ferroviari urbani, è possibile raggiungere velocemente il centro e i distretti istituzionali, economici e turistici delle due città. Tutto ciò in un’ottica di integrazione e intermodalità e di minore congestionamento delle stazioni 'di testa', a beneficio, così, anche di una maggiore regolarità del servizio".