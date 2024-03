Torna il Frecciarossa notturno da Milano

Saranno circa 10 milioni i passeggeri che sceglieranno il treno per muoversi a Pasqua, un aumento del 5% rispetto al 2023.

In tantissimi partiranno proprio da Milano per raggiungere principalmente il sud Italia, che traina le prenotazioni dei treni a lunga percorrenza, con Puglia, Calabria e Campania in cima alla lista delle mete preferite.

Frecciarossa notturno

Per un weekend lungo, o una gita fuori porta, il 27 e 28 marzo e l’1 e 2 aprile, torna il Frecciarossa notturno tra il Nord Italia e la Calabria, che viaggia di notte con il comfort e i servizi Frecciarossa consentendo di raggiungere la propria meta già al mattino. Partenze da Milano Centrale alle 21:20 e da Reggio Calabria alle 22:19. Fermate anche a Milano Rogoredo, Reggio Emilia AV, Bologna Centrale, Firenze S.M.N., Paola, Lamezia Centrale, Rosarno, Villa S. Giovanni.