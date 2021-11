Fuga di gas a Milano, evacuato condominio di sei piani nella notte

Una palazzina in via Valparaiso a Milano è stata evacuata intorno all'una di lunedì per una fuga di gas. Notte movimentata nella stradina di zona Solari a causa del problema, che in un primo momento si pensava dipendesse dalle tubature dell'edificio stesso ma poi si è scoperto avesse origine in un cantiere adiacente.

Nessuno degli abitanti ha avuto bisogno di cure mediche e gli stessi residenti hanno potuto far ritorno negli alloggi dopo un paio d'ore di controlli dei vigili del fuoco. A chiamare i pompieri sono stati gli stessi cittadini. All'inizio si era temuto che la perdita fosse nei sotterranei di un condominio di sei piani.

Alla fine i pompieri hanno individuato la fuga i un cantiere adiacente. Presente sul luogo dell'episodio anche la polizia locale e la protezione civile.