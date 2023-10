Il funambolo della torre Unicredit tornerà a camminare nel vuoto

Una passeggiata di 40 metri nel vuoto su un cavo d'acciaio inclinato di 39 gradi. Un po' come percorrere un sentiero di montagna particolarmente impervio e largo solo 2,4 centimetri. È l'impresa (da Guinness dei primati) che proverà a compiere Andrea Loreni, l’unico funambolo italiano specializzato in traversate a grandi altezze, ormai noto a tutti per le recenti traversate a Milano dal Bosco Verticale alla Torre Unicredit e sopra la diga di Ridracoli, entrambe a 140 metri dal suolo.

Tutto andrà in scena nel pomeriggio di sabato 14 ottobre sul sagrato della chiesa di Sant'Ambrogio a Cinisello Balsamo, hinterland nord di Milano. "In questa impresa da record mi muove il concetto di 'esplorazione' - racconta Andrea Loreni - Nessuno finora è mai salito su un cavo inclinato di 39 gradi, è una zona inesplorata, in cui cercherò di entrare con curiosità e gentilezza, per scoprire cosa c’è in questo terreno ignoto oltreché per vivere e conoscere cosa c’è dentro di me".

Secondo i parametri del Guinness world record, la distanza minima percorsa sulla corda deve essere di almeno 40 m (131,23 piedi). La corda utilizzata non deve avere un diametro superiore a 2,4 cm, la pendenza e la lunghezza devono essere misurate da una persona adeguatamente qualificata. È necessario utilizzare attrezzature per funi disponibili in commercio (in questo caso sarà un cavo Fas), così come le calzature utilizzate saranno standard/comuni. Il funambolo dovrà percorrere l'intero percorso in direzione ascendente, cioè dal punto più basso verso quello più alto.

La prova avrà presumibilmente una durata intorno agli 8-12 minuti, e avverrà in massima sicurezza, con imbragatura, come previsto dai protocolli del Guinness world record. Il superamento del record sarà certificato post evento, da una giuria che ne valuterà la validità. L'appuntamento è stato organizzato da Fas, in collaborazione col Comune di Cinisello Balsamo con la firma di un accordo per la realizzazione dell'evento nella piazza della città.