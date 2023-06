Oggi ci saranno i funerali di Berlusconi in Duomo

Due maxischermi in piazza Duomo, aperta a 8-10mila persone (e non 20mila come inizialmente le autorità avevano pensato). La cattedrale 'riservata' a 2.300 persone, non di più. Molte autorità, che arriveranno da Linate a piazza Fontana ed entreranno in Duomo dal lato sud (forse anche da piazza Diaz). La macchina della sicurezza per i funerali di Silvio Berlusconi, morto lunedì 12 giugno al San Raffaele e che si terranno nella cattedrale milanese alle tre di pomeriggio di mercoledì 14, sarà imponente, e l'organizzazione è una corsa contro il tempo, con riunione del comitato per l'ordine pubblico e sopralluoghi martedì pomeriggio. Le esequie saranno celebrate da monsignor Mario Delpini

Il 'modello' è quello dei concerti in piazza, ma con capienza ridotta rispetto ai 20mila di cui si era parlato all'inizio. Nessun pass per entrare, ma controlli ai varchi per contingentare l'ingresso. La stazione della metropolitana di Duomo quasi sicuramente a un certo punto verrà chiusa: è un provvedimento che la questura prende quando la piazza si è riempita fino ad un certo punto.

Antiterrorismo

Ai funerali di Stato (dovuti, se la famiglia non li rifiuta, agli ex presidenti del consiglio) parteciperanno 32 esponenti del governo in carica e numerose personalità dall'estero. Carabinieri e polizia saranno impiegati in modalità antiterrorismo con l'ausilio dei servizi segreti. Giornalisti e fotografi, accreditati martedì pomeriggio, avranno a disposizione un'area all'ingresso, sul sagrato, inaccessibile agli altri. Il feretro sarà posizionato all'esterno del Duomo e sosterà per alcuni minuti. Ovviamente saranno posizionati alcuni punti di primo soccorso, come sempre quando è previsto l'afflusso di migliaia di persone.

Chi ci sarà

Difficile fare l'elenco preciso delle personalità estere presenti. Ma alcuni nomi sono stati già diffusi. Tra loro, il presidente del consiglio ungherese Viktor Orban. Non ci sarà il grande amico di Berlusconi, Vladimir Putin. Se toccasse il suolo italiano, sarebbe arrestato in forza del mandato di comparizione al tribunale dell'Aja per crimini di guerra in Ucraina. Presenti per l'Italia il presidente Mattarella, la premier Meloni, diversi presidenti di Regione tra cui Zaia (Veneto) e Fedriga (Friuli Venezia Giulia), oltre come detto a tanti esponenti del governo. Presenti anche ambasciatori e vice ambasciatori, come l'ambasciatore francese in Italia Christian Masset e la vice ambasciatrice del Regno Unito Eleanor Sanders. E ci saranno vari ex presidenti del consiglio, da Romano Prodi (suo storico avversario negli anni '90 e Duemila) a Matteo Renzi, da Mario Draghi a Mario Monti.

L'arciprete sul sagrato

La solenne cerimonia dei funerali di Stato dell’ex presidente del consiglio comincerà alla 15. A ricevere il feretro di Silvio Berlusconi sul sagrato della cattedrale sarà l’arciprete del Duomo, monsignor Gianantonio Borgonovo, che accompagnerà la processione dei chierici fino all’altare maggiore, davanti al quale sarà la bara sarà sistemata.

L'omelia di Delpini

A presiedere la funzione religiosa sarà l’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, che rientrerà soltanto poco prima da Gazzada, in provincia di Varese, dove da due giorni si trova per la riunione annuale del Consiglio episcopale milanese. E verosimilmente anche la stesura dell’omelia funebre avverrà soltanto al termine dei lavori tra i vertici della chiesa ambrosiana. Delpini, a quanto risulta, non ha mai conosciuto personalmente Silvio Berlusconi.

Le orazioni funebri

La cerimonia sarà accompagnata dal coro dell’antica Cappella musicale del Duomo e sarà lo stesso arcivescovo a scegliere le letture bibliche, tra quelle proposte dalla liturgia, dal momento che non ci sarebbero stati contatti con la famiglia su questo punto, così come è ancora da definire l’eventualità che qualcuno - tra i parenti o gli amici - possa prendere la parola al termine della cerimonia per un ricordo del defunto.

La diretta televisiva

L’intera cerimonia sarà trasmessa in diretta televisiva. Sin dal tardo pomeriggio di lunedì, l’area tecnica della Veneranda fabbrica del Duomo (di cui, tra l’altro, è presidente Fedele Confalonieri, storico amico di Berlusconi), e le squadre esterne di Mediaset e Rai hanno iniziato i sopralluoghi, la stesura dei cavi e le operazioni di preparazione per le riprese.