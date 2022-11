Sala ai funerali di Luca: "Milano a 30 km/h quando ci saranno le condizioni"

Zone della città a 30 km/h? A Milano sono state fatte ma, secondo il sindaco Giuseppe Sala, non bastano. "C'è un dibattito in questo momento", ha detto all'uscita dalla chiesa dei Santi Nereo e Achilleo in viale Argonne, dov'è intervenuto ai funerali di Luca Marengono, il 14enne investito da un tram in via Tito Livio l'8 novembre.

Video: i funerali di Luca

"Alcune città - ha detto il sindaco - stanno già andando verso il limite dei 30 all'ora. Il mio pensiero è che può darsi che sia una cosa giusta, ma bisogna fare una cosa vera, cioè quando saremo in condizioni (attraverso tecnologia o telecamere), se mai saremo in condizioni magari potremo pensarci, ma non so se quella è l'unica via. Queste cose vanno fatte costruendo il consenso della cittadinanza". E ha aggiunto: "Io son dell'idea che un traffico più ordinato e con attenzione in alcune parti della città, perché non tutta la città è uguale, possa essere una soluzione".

Albero e tavolo da ping pong

Poi il sindaco ha rivelato una richiesta che gli ha fatto, in questi giorni, la famiglia del 14enne, "che ovviamente sarà esaudita": dedicare al ragazzo un tavolo da ping pong negli spazi della M4 che verranno inaugurati a breve. E a Luca sarà dedicato anche un albero del progetto Forestami: "Dobbiamo insieme migliorare la città come Luca voleva", ha spiegato Sala.