Funerale di monsignor Luigi Negri in Duomo a Milano (e a Ferrara)

Si terrà nel Duomo di Milano la celebrazione milanese in memoria di monsignor Luigi Negri, deceduto il 31 dicembre a ottant'anni mentre si trovava presso la Casa di cura ambrosiana di Cesano Boscone. La decisione è legata a ragioni di sicurezza sulla pandemia: dapprima la funzione era prevista in Sant'Ambrogio. Resta invariato il giorno scelto: il 5 gennaio. L'appuntamento nella cattedrale è per le tre e mezza di pomeriggio.

Le esequie funebri si terranno, sempre il 5 gennaio, anche presso la basilica di San Francesco a Ferrara, alle dieci di mattina, e saranno celebrate dal cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna. Sempre nella stessa basilica, il 4 gennaio alle 18 una messa in presenza della salma celebrata dall'arcivescovo ferrarese Gian Carlo Perego, alle 21 una preghiera e, dalle 19 alle 22.30, basilica aperta per i fedeli che vorranno salutare la salma e pregare.

La celebrazione in Duomo a Milano sarà presieduta dall'arcivescovo Mario Delpini. La salma verrà poi tumulata presso il cimitero di Vignate, come da disposizioni di monsignor Negri, nella tomba di famiglia.

Allievo di don Luigi Giussani al Liceo Berchet, Negri fu tra i protagonisti di Comunione e Liberazione. Ordinato sacerdote nel 1972, nello stesso anno ottiene la licenza in Teologia alla Facoltà teologica dell'Italia Setteentrionale, dopo la laurea in filosofia in Cattolica. Insegnerà Teologia in Cattolica fino al 2005, quando viene nominato vescovo di San Marino-Montefeltro da Giovanni Paolo II. Dal 2012 al 2017 è arcivescovo di Ferrara-Comacchio.

L'attacco (presunto) a Papa Francesco

Nel 2015 gli vennero attribuite frasi durissime contro papa Francesco dopo la nomina di due preti "di strada" come arcivescovi di Bologna e Palermo, tra cui appunto quel Matteo Zuppi che presiederà la celebrazione a Ferrara. Frasi che suggerivano la speranza del "miracolo della Madonna" con Bergoglio come "con l'altro". Ci si riferisce alla pallottola sparata da Ali Agka a Giovanni Paolo II che sarebbe stata appunto "deviata" dall'intervento della Madonna. Monsignor Negri non riconobbe le sue parole e chiese "scusa per lo scandalo".

L'appello complottista sul covid

Nel 2020 aderì all'appello 'Veritas liberabit vos' sul covid, in cui tra l'altro si parlava di "poteri interessati a creare il panico tra la popolazione" per imporre limitazioni e controlli alle persone, preludendo alla "realizzazione di un Governo Mondiale". Nell'appello si leggeva anche che "non è ragionevole penalizzare rimedi rivelatisi efficaci, spesso poco costosi, solo perché si vogliono privilegiare cure o vaccini non altrettanto validi ma che garantiscono alle case farmaceutiche guadagni ben maggiori, aggravando le spese della sanità pubblica. Ricordiamo parimenti, come Pastori, che per i Cattolici è moralmente inaccettabile farsi inoculare vaccini nei quali sia impiegato materiale proveniente da feti abortiti".