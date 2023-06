Come partecipare al funerali di Berlusconi: in Duomo al massimo 20mila persone

Mentre la macchina organizzativa per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, che si terranno in Duomo a Milano mercoledì pomeriggio, procede, si va avanti anche sul fronte della sicurezza della piazza. Sono attese migliaia di persone per l'ultimo saluto all'ex premier, morto al San Raffaele lunedì mattina. Per stabilire come organizzare l'afflusso in piazza del Duomo, si è riunito il comitato per l'ordine e la sicurezza, a cui seguiranno sopralluoghi e riunioni tecniche per i dettagli.

È l'assessore alla sicurezza del Comune di Milano Marco Granelli a parlarne, spiegando che molto probabilmente la piazza sarà a ingresso libero, ovvero senza pass, ma comunque contingentato, fino a 20mila persone ("lo stesso sistema che utilizziamo per i concerti"), con uno spazio sul sagrato riservato ai giornalisti, e verranno installati maxischermi per permettere a tutti di assistere alla cerimonia. Non ancora definita la chiusura della stazione Duomo del metrò, che di solito (ha spiegato sempre Granelli) scatta da parte della questura a mano a mano che la piazza si riempie.

Le autorità dovrebbero arrivare da piazza Fontana ed entrare in cattedrale dal lato sud. Sono attesi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del consiglio Giorgia Meloni, oltre agli ex presidenti del consiglio Romano Prodi, Matteo Renzi, Mario Draghi e Mario Monti, nonché Paolo Gentiloni, ma in veste di rappresentante della Commissione europea, e rappresentanti anche dall'estero.