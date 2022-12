A Capodanno a Milano si possono sparare botti e fuochi: nessun divieto del comune

Sì ai botti. Per il Capodanno di quest'anno il comune di Milano non potrà fare nulla per vietare i fuochi d'artificio. Se negli anni scorsi palazzo Marino si era più volte affidato a ordinanze del sindaco, per la prima notte del 2023 l'amministrazione ha le mani legate.

Tutta "colpa" di una sentenza del Tar - chiamato in causa da un ricorso di alcuni commercianti - che ha annullato parte delle misure previste dal "piano aria e clima". Si legge sul sito del comune: "In attuazione delle sentenze Tar Lombardia n. 2033/2022 e n. 2034/2022, il divieto di accensione di fuochi d’artificio, compresi i petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere, di cui all’art. 10 del regolamento per la qualità dell’aria avente ad oggetto 'Combustioni all’aperto' è annullato".

Il risultato più evidente è proprio che il comune non potrà emanare alcuna ordinanza, né alcun divieto. A questo punto l'unica cosa da fare è scommettere sul buon senso dei milanesi e di chi festeggerà sotto la Madonnina. Dall'assessorato al verde hanno fatto sapere che "l'unica cosa che si può fare è appellarsi ai cittadini per evitare che si sparino i botti che non solo inquinano ma mettono anche a repentaglio la vita delle persone".