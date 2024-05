Milano vuole limitare i furgoni delle consegne

Ridurre il numero di furgoni che circolano per le strade di Milano. È l’obiettivo del comune di Milano, come ha annunciato il sindaco di Milano, Beppe Sala, durante la presentazione del piano della task force per la mobilità attiva e sicurezza stradale, coordinata da Marco Mazzei, nella mattinata di mercoledì 8 maggio.

"Stiamo vedendo una serie di aziende che sono interessate a costruire un'alleanza sulla logistica dell'ultimo miglio, se ne parla da sempre - ha detto Sala -. Adesso riteniamo che sia il momento giusto per fare qualcosa perché abbiamo aziende che sono pronte a lavorare con noi”. Il sindaco successivamente ha elencato quattro pilastri della Milano del futuro: “Una cura maggiore delle scuole e degli spazi circostanti, una maggiore sicurezza sulle strade, migliore qualità dell'aria per la salute dei cittadini, l'idea di logistica a basso impatto".

Introducendo poi la presentazione del piano della task force Sala ha detto che si tratta di “un piano modulare e aperto, che dà alcuni spunti, che ipotizza alcune opzioni già con precisione. Questo piano vuole essere un patto con i cittadini: gli obiettivi sono il miglioramento del tpl, la salute pubblica e la sicurezza stradale".

"Abbiamo chiesto - ha concluso - di portarci la loro visione delle cose e di supportare il lavoro dei tecnici e di orientare la scelta politica".