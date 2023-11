Levante e l'auto rubata quattro volte: "Forse il ladro si è innamorato di me"

"Secondo me, il ladro si è innamorato di me e sta cercando di attirare la mia attenzione". Così la cantautrice Levante, che vive a Milano, rivelando su Instagram di avere subito per la quarta volta il furto della sua auto, sotto casa. E ha spiegato che, ormai, in questura, dove si è recata a presentare la denuncia, la riconoscono e scherzano: "Ancora qua per la macchina?".

Levante ha anche raccontato che, la terza volta, l'auto è stata ritrovata a Benevento: "Non era comodo andare a riconoscerla". Quindi fa capire che, in quel caso, l'ha sostituita con un'altra. "Mi aspetto da un momento all'altro che mi chiamino: 'Signora, è a Cinisello Balsamo'". Poco dopo ha aggiunto un'altra story rivelando ai suoi followers che l'auto è stata ritrovata: "Mi sono sbagliata di qualche chilometro, non è a Cinisello Balsamo, è a Baggio". E poi ha concluso: "Dal ladro mi aspetto un messaggio d'amore, come minimo".