Furto nella casa di Tommaso Zorzi: 'svuotata' dai ladri

Furto in casa di un vip milanese: l'appartamento del personaggio televisivo Tommaso Zorzi è stato svaligiato dai ladri. A confermare la notizia lui stesso con un post su Instagram.

"Considerata la fuga di notizie - ha scritto l'opinionista, al momento al lavoro nel programma Drag Race Italia - volevo rassicurarvi personalmente circa la situazione. Purtroppo ho subito un furto nel mio appartamento di Milano. Fortunatamente noi stiamo tutti bene. Ringrazio le forze dell'ordine per l'intervento tempestivo e il lavoro che stanno svolgendo in questo momento. A presto, Tommy". Ad essere stati rubati, mentre l'influencer era in vacanza, sarebbero stati soprattutto accessori firmati.

Chi è Tommaso Zorzi

Classe 1995, Tommaso Zorzi è un influencer, opinionista e personaggio tv. Alle spalle gli studi in economia e business management a Londra, nel presente un lavoro come imprenditore per Tommyland, la linea di sex toys da lui lanciata. Zorzi è diventato famoso dopo aver partecipato al reality show Riccanza, dedicato proprio ai giovani più ricchi d'Italia. A spiccare è stato appunto il suo senso dell'umorismo, che lo ha reso da subito uno dei protagonisti più amati della trasmissione.